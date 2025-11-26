Fuldokló gyerekek segítségére sietett a férfi, az életébe került a mentőakció

Vízbe fulladt egy tengerész, miközben kimentett két kisgyereket a Waiapua‘a-öbölben Hawaiion – írja a New York Post.

Vízbe fulladt egy tengerész, miközben kimentett két kisgyereket a Waiapua‘a-öbölben Hawaiion.

A 47 éves Jeffrey Diaz a partról vette észre, hogy két gyerek bajba került a vízben.

Azonnal a segítségükre sietett, és kimentette őket, azonban a férfi már nem tudott kiúszni a partra.

A vízimentők a segítségére siettek, partra húzták, ahol megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

Mélyen megrendített bennünket, hogy elvesztettük hajótársunkat és barátunkat, Jeffrey Diazt, és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és társainak

– írta Robert Prince kapitány, a Csendes-óceáni Rakétakísérleti Telephely parancsnoka.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Vízbe fulladt egy hároméves kislány

Szörnyű tragédia történt egy görögországi nyaralás során. Egy hároméves brit kislány belefulladt a szálloda medencéjébe Rodosz szigetén, miután rövid időre felügyelet nélkül maradt. Életét már nem tudták megmenteni, 12 nap kórházi kezelés után meghalt.

Csak hűsölni akart egy kicsit, a többiek szeme láttára halt meg

Tragikus baleset rázta meg péntek este a bajorországi Freising közelében található Pullinger Weiher környékét. Egy 82 éves férfi vesztette életét, miután fürdőzni indult a tóba egy úszószivaccsal. A szemtanúk elmondása alapján azonban röviddel a vízbe érkezés után hirtelen előrebukott, és nem jött fel többé a felszínre.

A közelben tartózkodók azonnal cselekedtek: kihúzták a férfit a tóból, és megkezdték az újraélesztést. Sajnos minden erőfeszítés ellenére az idő közben kiérkező orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.