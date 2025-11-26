Hírlevél

Rendkívüli

Trump fontos változást jelentett be a béketervben

Ennyi volt: kivonul Magyarországról az ismert boltlánc, több tucat üzlet marad utánuk

Fuldokló gyerekek segítségére sietett a férfi, az életébe került a mentőakció

49 perce
Megmentette két fuldokló kisgyerek életét egy tengerész Hawaiion. A férfi épségben kimentette a gyerekeket, de ő maga már nem tudott partra úszni, és vízbe fulladt.
Vízbe fulladt egy tengerész, miközben kimentett két kisgyereket a Waiapua'a-öbölben Hawaiion – írja a New York Post

Vízbe fulladt egy tengerész, miközben kimentett két kisgyereket a Waiapua‘a-öbölben Hawaiion.
Vízbe fulladt egy tengerész, miközben kimentett két kisgyereket a Waiapua‘a-öbölben Hawaiion.

A 47 éves Jeffrey Diaz a partról vette észre, hogy két gyerek bajba került a vízben. 

Azonnal a segítségükre sietett, és kimentette őket, azonban a férfi már nem tudott kiúszni a partra. 

A vízimentők a segítségére siettek, partra húzták, ahol megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. 

Mélyen megrendített bennünket, hogy elvesztettük hajótársunkat és barátunkat, Jeffrey Diazt, és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és társainak

 – írta Robert Prince kapitány, a Csendes-óceáni Rakétakísérleti Telephely parancsnoka. 

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

