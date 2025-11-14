13 óra szenvedés: ez a világ legdurvább egyetemi felvételije

Dél-Koreában minden novemberben megáll az élet egy napra: ez a Suneung, az országos egyetemi felvételi vizsga napja. A repülőjáratokat elhalasztják, a boltok bezárnak, a városok elcsendesednek – mindenki a diákokra figyel. A legtöbb vizsgázó este hat körül fellélegezhet, ám néhányan egészen tízig ülnek a vizsgateremben – tájékoztat a BBC.

A Suneung nemcsak egy vizsga: valóságos maraton – Fotó: Unsplash

A világ leghosszabb vizsganapja

A Suneung az egész életet meghatározó mérföldkő Dél-Koreában: befolyásolja, ki kerülhet egyetemre, hol élhet és milyen munkát kaphat.

Több mint félmillió diák írja meg évente a tesztet, amely mintegy kétszáz kérdést tartalmaz koreai nyelvből, matematikából, angolból, társadalmi vagy természettudományokból és idegen nyelvből.

A legtöbb diák számára a Suneung egy nyolcórás maraton, a látássérült tanulók számára azonban akár 13 órát is igénybe vehet. A súlyos látássérültek 1,7-szer több időt kapnak a vizsgára, így a napjuk gyakran este tízkor ér véget. Mindezt vacsoraszünet nélkül, Braille-írásos vizsgafüzetekkel teljesítik. A feladatok értelmezése is nehezebb: a szövegeket tapintással kell olvasniuk, a grafikonokat és táblázatokat ujjaik segítségével követik.

Hogyan vizsgáznak a látássérültek?

A Braille-vizsgafüzetek hat-kilencszer vastagabbak, mint a hagyományos változat – a szöuli Hanbit Iskola tanárai szerint már az elismerésre méltó, hogy a diákok ilyen hosszú ideig képesek fájó ujjakkal Braille-t olvasni. A vizsga időtartama és a fizikai fáradtság azonban nem a legnagyobb kihívás: a látássérült diákok jóval korlátozottabb tananyaghoz jutnak hozzá.

A látók által használt tankönyvek és online előadások többsége számukra elérhetetlen. Braille-változat ritkán készül, az anyagok digitalizálása pedig hosszadalmas és nehézkes.

Az is jelentős hátrány, hogy az államilag kiadott felkészítő könyvek Braille-verziói hónapokkal később érkeznek meg. Míg a látó diákok már év elején tanulhatnak belőlük, a vak tanulók gyakran csak augusztusban vagy szeptemberben jutnak hozzájuk – alig néhány hónappal a vizsga előtt.

A mesterséges intelligencia is segíthet a vizsgázóknak?

Dánia 2026-tól lehetővé teszi, hogy a középiskolások generatív mesterséges intelligenciát használhassanak angol nyelvű szóbeli vizsgáik előkészítéséhez. A vizsgát élőben kell letenniük, míg az írásbeli vizsga egy részét kézzel kell megoldaniuk.