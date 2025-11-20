Putyin beteg? Friss hírek érkeztek az orosz elnök egészségéről

Hírlevél

Kórházba került az orosz elnök. Vlagyimir Putyin két napot töltött egy kórházban Oroszországban, ahonnan saját lábán engedték haza. A 73 éves orosz elnök közölte: minden rendben van, és makkegészséges.
Vlagyimir Putyin orosz elnök 2 napig kórházban volt – írja a b92.net

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

A híreket a 73 éves orosz elnök is megerősítette, hozzátéve, hogy kiváló egészségnek örvend, és „hála Istennek, minden rendben van”. 

Putyin a szerdai moszkvai kiállítás megnyitóján közölte, hogy egy kétnapos orvosi vizsgálaton vett részt, ahol mindent rendben találtak. 

Az orosz elnök egészsége évek óta a pletykák tárgyát képezi, míg a Kreml kitartóan hangsúlyozza fizikai alkalmasságát és kicsattanó egészségét. 

Elméletek kaptak szárnyra Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról

Ugyanakkor Putyin kazahsztáni látogatása során a sajtó szokatlan végtagremegést észlelt. Miközben az elnök a mikrofonba beszélt, a lábai kontrollálatlanul remegni kezdtek, de a Kreml cáfolta, hogy bármi baja lenne az elnöknek. 

Több elmélet is szárnyra kapott az utóbbi években, a legutóbbi szerint Putyin dublőrt küldött a kurszki régióban lévő frontra. Az eseményről készült fényképek egy jelentősen soványabb testet és arcot mutattak, és feltűnt az is, hogy az orosz vezető kézzel írt jegyzeteket használt, ami nem szokványos Putyinnál, de az elmélet eddig nem nyert bizonyosságot. 

 

