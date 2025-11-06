Nagy a baj! Az ukránok lebombázták a legnagyobb orosz olajfinomítót

Hírlevél

Az oroszországi Volgográdban található Lukoil-olajfinomító működését felfüggesztették, miután ukrán drónok csapást mértek az üzemre – közölték iparági források. A támadás következtében tűz ütött ki, és több kulcsfontosságú egység is megsérült.
Ukrajnaraktárolaj

Az orosz energiaszektor újabb súlyos csapást szenvedett el, miután a Lukoil vállalat volgográdi olajfinomítóját ukrán drónok támadták meg – számolt be a Reuters hírügynökség. A létesítmény azóta leállította működését, mivel a támadás során megsérült a fő feldolgozó egység, a CDU–5, valamint egy nagy kapacitású hidrokreaktor.

Volgográdi olajfinomító: ukrán dróntámadás után leállt a Lukoil üzeme
Volgográdi olajfinomító: ukrán dróntámadás után leállt a Lukoil üzeme (a kép illusztráció)
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az egyik, névtelenséget kérő forrás szerint „a finomítót leállították, a CDU–5 egység lángra kapott, és a hidrokreaktor is károsodott”. A CDU–5 napi 9100 tonna nyersolaj feldolgozására képes, ami a teljes finomító kapacitásának mintegy ötödét jelenti. A Lukoil hivatalosan nem reagált az incidensre.

A volgográdi finomító Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó üzeme: 2024-ben 13,7 millió tonna olajat dolgozott fel, ami az oroszországi finomítók összteljesítményének 5,1 százalékát tette ki.

Az orosz hatóságok közlése szerint Ukrajna csütörtökön legalább 75 drónt indított orosz területek ellen, amelyek közül több délen csapódott be. Volgográdban, az ipari övezetben tűz keletkezett, egy 48 éves férfi pedig repeszek okozta sérüléseibe halt bele. A térség kormányzója, Andrej Bocsarov megerősítette, hogy a tűz a Krasznoarmejszk kerületben tört ki, ahol maga az olajfinomító is található.

Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg rendszeresen támadta az orosz olajipari infrastruktúrát – finomítókat, raktárakat és vezetékeket –, válaszul arra, hogy az orosz haderő is ismétlődően célba vette Ukrajna energetikai létesítményeit. A volgográdi üzem már nem először került az ukrán dróntámadások célkeresztjébe.

 

 

