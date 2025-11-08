Hírlevél

Európai Bizottság

Von der Leyen retteghet: brutális hatalmi háború robbant ki Brüsszelben!

Az Európai Unió (EU) külügyi szolgálatának vezetője, Kaja Kallas nem tudta visszahozni Brüsszelbe Martin Selmayrt, aki az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen „fő ellenségének” számít. A Politico szerint a két uniós vezető között éles összetűzés alakult ki.
Európai BizottságMartin SelmayrtKaja KallasUrsula von der Leyen

A lap azt írja, hogy Kallas szerette volna Selmayrt kinevezni legfőbb tanácsadójának, ami „megerősíthette volna a hatalmát”. Azonban az Európai Bizottság ellenállása meghiúsította a jelölést. Ennek következtében von der Leyen legfőbb kritikusa maradt az EU vatikáni nagykövete, Kallas pedig vereséget szenvedett a befolyásért folytatott harcban.

von der leyen
Ursula von der Leyen Fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

Von der Leyen rémálma

„Selmayr kinevezése esetén ő afféle »szörny lett volna az ágy alatt« von der Leyen számára, de valójában Kallasnak is ugyanilyen szörnyeteg lett volna” – áll a beszámolóban.

Korábban a német Die Welt is arról írt, hogy Kallas és von der Leyen összekülönböztek. A lap szerint Kallas alulmaradt az Európai Unió apparátusán belüli hatalmi küzdelemben.

