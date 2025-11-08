Von der Leyen retteghet: brutális hatalmi háború robbant ki Brüsszelben!

A lap azt írja, hogy Kallas szerette volna Selmayrt kinevezni legfőbb tanácsadójának, ami „megerősíthette volna a hatalmát”. Azonban az Európai Bizottság ellenállása meghiúsította a jelölést. Ennek következtében von der Leyen legfőbb kritikusa maradt az EU vatikáni nagykövete, Kallas pedig vereséget szenvedett a befolyásért folytatott harcban.

Ursula von der Leyen Fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

Von der Leyen rémálma

„Selmayr kinevezése esetén ő afféle »szörny lett volna az ágy alatt« von der Leyen számára, de valójában Kallasnak is ugyanilyen szörnyeteg lett volna” – áll a beszámolóban.

Korábban a német Die Welt is arról írt, hogy Kallas és von der Leyen összekülönböztek. A lap szerint Kallas alulmaradt az Európai Unió apparátusán belüli hatalmi küzdelemben.