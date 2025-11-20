Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

vonat

Súlyos vonatbaleset, egymásba rohant két vonat, többen életveszélyben

Tegnap, 9:47
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze csütörtökön reggel Dél-Csehországban. A vonatbalesetben több mint negyven személy megsérült - közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatvonatbalesetCsehország

Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők a vonatbaleset miatt.

vonatbaleset
A vonatbaleset helyszíne - Fotó: Policie CR

 

A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból

 - mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője. 

A Plzen-Ceské Budcejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek.

Az Euronews azt írja, hogy hét mentőegység és egy helikopter érkezett a baleset helyszínére. A České Budějovice-i kórház öt súlyosan sérült utast szállított – közölte Iva Nováková szóvivő a cseh médiával.

A mentőszolgálatok kezdetben két súlyos és 42 könnyebb sérültről számoltak be, mielőtt frissítették volna az adatokat.

Vizsgálják, hogy mi okozta a vonatbalesetet

Vasúti Felügyelet főfelügyelője, Jan Kučera közölte, hogy négy ellenőr vizsgálja, emberi mulasztás, műszaki hiba vagy rendszerszintű probléma vezetett-e a balesethez.

A cél kideríteni, mi okozta ezt a rendkívüli eseményt

 – mondta Kučera a ČT24 cseh közszolgálati televíziónak.

Hozzátette: a vasúti felügyelet egyik ellenőre éppen a szerelvényen utazott a munkába menet, amikor a baleset bekövetkezett, így azonnal segíteni tudott a mentési munkálatokban.

Cseh médiumok arról számoltak be, hogy a mozdonyvezetők egyike áthajthatott egy tilos jelzésen, és bár a két szerelvény több száz méterről észlelte egymást, már nem tudtak időben megállni.

A vasútvonal továbbra is zárva van a vizsgálat és a helyreállítás befejezéséig.

Idén nem ez az első vonatbaleset Csehországban

Ahogy az Origo is beszámolt róla, kigyulladt egy vegyi anyagokat szállító tehervonat Dél-Morvaországban, miután a szerelvény több kocsija ismeretlen okokból kisiklott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!