Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

vonatbaleset

Egymásba rohant két vonat, legalább öt ember meghalt

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két vonat ütközött össze Indiában kedden. A vonatbalesetben legalább öt ember meghalt, sokan megsérültek. A mentőcsapatok még keresik a túlélőket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetindiai vonatbalesethalálos áldozatIndia

Legalább öt ember meghalt egy súlyos vonatbalesetben India középső részén Bilaspur közelében kedden – tájékoztat az ABC News. 

Halálos vonatbaleset történt Indiában, miután egy személyvonat és egy tehervonat ütközött.
Halálos vonatbaleset történt Indiában, miután egy személyvonat és egy tehervonat ütközött.

A személyvonat hátulról ütközött neki az előtte haladó tehervonatnak. A személyvonat több kocsija kisiklott. 

A mentőcsapatok a roncsok között keresik a túlélőket. 

A mentők jelenleg a megrongálódott vagonok és roncsok között dolgoznak, hogy kimentsék az ott rekedt utasokat

 – közölte  

A halálos vonatbalesetben legalább 5 ember életét vesztette, sokan megsérültek. 

Másodperceken múlt a tragédia egy vonatállomáson 

Csupán néhány napja Indiában egy vonatra felszálló lány nagy bajba került, amikor a lába beszorult az állomás peronja és a mozgó szerelvény közti résbe. Szerencsére egy éber állomásőr azonnal közbeavatkozott, kihúzta a peronra, és ezzel életet mentett, nem következett be a tragédia. A videót megtekintheti az Origo oldalán. 

Vonatbaleset: az életükért rohantak az utasok 

Tűz ütött ki az Amritsar-Saharsa Garib Rath Express vonatán Pandzsáb államban, a Sirhind vasútállomás közelében két héttel ezelőtt. A tűz hirtelen ütötte fel a fejét, de az utasok időben el tudták hagyni a szerelvényt. A tűzesetben egy ember megsérült. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!