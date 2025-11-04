Egymásba rohant két vonat, legalább öt ember meghalt

Legalább öt ember meghalt egy súlyos vonatbalesetben India középső részén Bilaspur közelében kedden – tájékoztat az ABC News.
A személyvonat hátulról ütközött neki az előtte haladó tehervonatnak. A személyvonat több kocsija kisiklott.
A mentőcsapatok a roncsok között keresik a túlélőket.
A mentők jelenleg a megrongálódott vagonok és roncsok között dolgoznak, hogy kimentsék az ott rekedt utasokat
– közölte
A halálos vonatbalesetben legalább 5 ember életét vesztette, sokan megsérültek.
Másodperceken múlt a tragédia egy vonatállomáson
Csupán néhány napja Indiában egy vonatra felszálló lány nagy bajba került, amikor a lába beszorult az állomás peronja és a mozgó szerelvény közti résbe. Szerencsére egy éber állomásőr azonnal közbeavatkozott, kihúzta a peronra, és ezzel életet mentett, nem következett be a tragédia. A videót megtekintheti az Origo oldalán.
Vonatbaleset: az életükért rohantak az utasok
Tűz ütött ki az Amritsar-Saharsa Garib Rath Express vonatán Pandzsáb államban, a Sirhind vasútállomás közelében két héttel ezelőtt. A tűz hirtelen ütötte fel a fejét, de az utasok időben el tudták hagyni a szerelvényt. A tűzesetben egy ember megsérült.