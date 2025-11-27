Most érkezett! Síneken dolgozó munkásokat gázolt halálra egy vonat

Hírlevél

Vonat gázolt halálra 11 embert Kína fővárosában, Pekingben. A munkások a vasúti síneken dolgoztak, amikor a szerelvény elgázolta őket. A vonatbalesetben tizenegy ember szörnyethalt, két dolgozó megsérült.
Kína

Az elmúlt évtized legsúlyosabb vonatbalesete rázta meg Kínát. A pekingi Luoyang Town vasútállomásnál egy vonat 11 embert halálra gázolt. A balesetben ketten megsérültek – tájékoztat a Reuters

A pekingi Luoyang Town vasútállomásnál egy vonat 11 embert halálra gázolt. A vonatbalesetben további 2 ember megsérült.
A munkások a síneken dolgoztak az állomás mellett, amikor az érkező szerelvény elgázolta őket. Tizenegy ember a helyszínen szörnyet halt, két sebesültet kórházba szállítottak, az állapotukról nem közöltek információkat. 

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, egyelőre nem tudni, hogy a mozdonyvezető miért nem lett értesítve a síneken dolgozó csapatról. 

Szentmártonkátai vonatbaleset: öt fiatal halt szörnyet

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál november 4-én este kilenc óra után. A járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették a balesetben. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke, Barsi Balázs is nyilatkozott az ügyben. Mint mondta, a vonat vezetőjét annyira megrázták a történtek, hogy azóta sem dolgozik.

Egymásba rohant két vonat

Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze november 20-án reggel Dél-Csehországban. A vonatbalesetben több mint negyven személy megsérült. Cseh médiumok arról számoltak be, hogy a mozdonyvezetők egyike áthajthatott egy tilos jelzésen, és bár a két szerelvény több száz méterről észlelte egymást, már nem tudtak időben megállni.

 

