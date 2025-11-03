Vonatbaleset bénította meg a vasúti közlekedést Angliában, miután kisiklott egy vonat Shap térségében. A kisiklott vonat miatti mentési munkálatok még tartanak, az Észak-Anglia felé tartó járatok bizonytalan ideig nem közlekednek – tájékoztat a The Guardian.

Súlyos vonatbaleset: kisiklott vonat miatt állt le a közlekedés Angliában (A kép illusztráció.)

A tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre vonultak, súlyos sérültekről nem számoltak be.

Elsődleges feladatunk, hogy minden érintett megkapja a szükséges orvosi ellátást a lehető leggyorsabban

– nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője.

Heidi Alexander brit közlekedési miniszter megerősítette, hogy a vasúti baleset miatt rendkívüli állapotot hirdettek ki, azonban a legfrissebb jelentések szerint nincs súlyos sérült.

Súlyos vonatbaleset rázta meg Szlovákiát

Ahogy arról az Origo már beszámolt, október 13-án súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában, Szádalmás térségében. Két gyorsvonat ütközött össze a reggeli órákban, a balesetben legalább 80 ember megsérült, közülük több személy állapota súlyos.

Másodperceken múlt a tragédia Indiában

Indiában egy vonatra felszálló lány nagy bajba került, amikor a lába beszorult az állomás peronja és a mozgó szerelvény közti résbe. Szerencsére egy éber állomásőr azonnal közbeavatkozott, kihúzta a peronra, és ezzel életet mentett, nem következett be a tragédia.