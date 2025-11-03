Hírlevél

vonatbaleset

Súlyos vonatbaleset: kisiklott vonat miatt állt le a közlekedés

1 órája
Kisiklott egy vonat Angliában, Cumbria megyében. A vonatbaleset miatt megbénult a vasúti közlekedés, egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg, de az első hírek szerint súlyos sérült nincs.
Vonatbaleset bénította meg a vasúti közlekedést Angliában, miután kisiklott egy vonat Shap térségében. A kisiklott vonat miatti mentési munkálatok még tartanak, az Észak-Anglia felé tartó járatok bizonytalan ideig nem közlekednek – tájékoztat a The Guardian

Súlyos vonatbaleset: kisiklott vonat miatt állt le a közlekedés Angliában (A kép illusztráció.)
Súlyos vonatbaleset: kisiklott vonat miatt állt le a közlekedés Angliában (A kép illusztráció.)

A tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre vonultak, súlyos sérültekről nem számoltak be. 

Elsődleges feladatunk, hogy minden érintett megkapja a szükséges orvosi ellátást a lehető leggyorsabban

– nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. 

Heidi Alexander brit közlekedési miniszter megerősítette, hogy a vasúti baleset miatt rendkívüli állapotot hirdettek ki, azonban a legfrissebb jelentések szerint nincs súlyos sérült. 

