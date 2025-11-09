Összeütközött két vonat Szlovákiában, rengeteg a sérült – fotók, videó

A Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat ütközött, amikor az előbbi a bazini állomásról kifelé gördülve

frontálisan hajtott a másik szerelvénynek

- közölte a szlovák vasúttársaság (ZSSK). Tájékoztatásuk szerint a balesetnek több sérültje van.

Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station.



Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station.

Massive search and rescue ongoing with hundreds of emergency responders helping with the injured and victims and passengers stuck…

A sérülések mértékéről és a sérültek pontos számáról későbbre ígértek tájékoztatást a hatóságok.

A rendőrség jelentése szerint a helyszínre már megérkeztek a mentőegységek és a tűzoltók, akiknek a száma több tucatra tehető. A szlovák hírügynökség szerint útban van a helyszínre a szlovák belügyminiszter is.

Az ütközés oka egyelőre még vizsgálat tárgyát képezi, azt azonban már most tudni lehet, hogy a vasútvonalon jelentős késésekre lehet számítani. Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg.