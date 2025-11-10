Szlovákia miniszterelnöke felfedte a pozsonyi vonatbaleset okát

A vonatbaleset két szerelvény ütközésével történt, a TASR szlovák hírügynökség beszámolója szerint az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem reagált a piros jelzésre. A súlyos ütközés következtében 79 embert szállítottak kórházba, többük állapota válságos.
Mi okozta a vonatbalesetet Pozsony mellett?
A kormány rendkívüli ülést tartott az eset után, ahol Robert Fico közölte: a közlekedési minisztériumnak azonnali intézkedéseket kell tennie, beleértve a személyszállítást végző állami vállalat vezetésének felfüggesztését – írja a Gazeta.
A tények alapján kijelenthető, hogy a baleset hátterében emberi hiba áll
– fogalmazott a miniszterelnök.
A vonatbaleset következtében az utasok kártérítést kapnak, a hatóságok pedig vizsgálják, hogyan fordulhatott elő, hogy egy mozdonyvezető figyelmen kívül hagyta a biztonsági jelzéseket.
Hányan sérültek meg a tragédiában?
A helyszínre érkező mentőalakulatok 79 sérültet szállítottak kórházba. A helyi kórházakban több tucat orvos dolgozik a sérültek ellátásán.
A szlovák hatóságok közölték: a legtöbben zúzódásokat, töréseket és égési sérüléseket szenvedtek, de halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.
Sorozatos balesetek: nem ez az első vonatbaleset Szlovákiában
Október 13-án hasonló vonatbaleset történt a Rozsnyó közelében, ahol húsz ember sérült meg. A közlekedésbiztonsági szakértők szerint ezek az esetek rámutatnak arra, hogy a vasúti hálózat modernizálása és az automatizált biztonsági rendszerek fejlesztése elengedhetetlen.