Szlovákia miniszterelnöke felfedte a pozsonyi vonatbaleset okát

A vonatbaleset két szerelvény ütközésével történt, a TASR szlovák hírügynökség beszámolója szerint az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem reagált a piros jelzésre. A súlyos ütközés következtében 79 embert szállítottak kórházba, többük állapota válságos.

Robert Fico szerint emberi tényező vezetett a pozsonyi vonatbalesethez, amelyben közel nyolcvanan sérültek meg.

Fotó: Youtube

Mi okozta a vonatbalesetet Pozsony mellett?

A kormány rendkívüli ülést tartott az eset után, ahol Robert Fico közölte: a közlekedési minisztériumnak azonnali intézkedéseket kell tennie, beleértve a személyszállítást végző állami vállalat vezetésének felfüggesztését – írja a Gazeta.

A tények alapján kijelenthető, hogy a baleset hátterében emberi hiba áll

– fogalmazott a miniszterelnök.

A vonatbaleset következtében az utasok kártérítést kapnak, a hatóságok pedig vizsgálják, hogyan fordulhatott elő, hogy egy mozdonyvezető figyelmen kívül hagyta a biztonsági jelzéseket.

Hányan sérültek meg a tragédiában?

A helyszínre érkező mentőalakulatok 79 sérültet szállítottak kórházba. A helyi kórházakban több tucat orvos dolgozik a sérültek ellátásán.

A szlovák hatóságok közölték: a legtöbben zúzódásokat, töréseket és égési sérüléseket szenvedtek, de halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Sorozatos balesetek: nem ez az első vonatbaleset Szlovákiában

Október 13-án hasonló vonatbaleset történt a Rozsnyó közelében, ahol húsz ember sérült meg. A közlekedésbiztonsági szakértők szerint ezek az esetek rámutatnak arra, hogy a vasúti hálózat modernizálása és az automatizált biztonsági rendszerek fejlesztése elengedhetetlen.