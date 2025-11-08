A túl vonzó emberek nehezebben érvényesülnek, de miért?

A Daytoni Egyetem kutatói több száz résztvevővel vizsgálták, hogyan reagálnak az emberek különböző fitnesz-influenszerek Instagram-posztjaira. Az eredmény meglepő volt: a túl vonzó tartalomkészítők kevésbé tűntek hitelesnek és nehezebben voltak megközelíthetők. Ez azt mutatja, hogy a közönség számára nem elég, ha valaki vonzó, fontosabb a közvetlenség és az emberi oldal – írja a Daily Mail.

A vonzó nők sokkal több elvárással néznek szembe

Fotó: Unsplash / Unsplash

A vonzó külső árnyoldala

A kutatásból kiderült, hogy az alázatos, őszinte hangnem segíthet javítani az elérési arányokat. Akik megosztották küzdelmeiket vagy hibáikat, sokkal több pozitív visszajelzést kaptak. Ezzel szemben azok,

akik dicsekedtek a teljesítményükkel, elveszítették a követők szimpátiáját.

A jelenség a női influenszereket különösen érinti, mert a társadalom hajlamosabb szigorúan megítélni a megjelenésüket. A kutatók szerint mindez arra utal, hogy az online térben a hitelesség és a szerénység többet ér, mint a tökéletes külső. Végső soron tehát a szépség néha inkább akadály, mint előny a digitális világban.

Nem a szépség teszi az embert?

Sokan azt gondolják, hogy a szépség a legfontosabb, pedig a kutatások szerint a vonzó ember titka sokkal összetettebb. Egy friss tanulmány kimutatta, hogy nemcsak az arc, hanem a hang, a mozgás és még az illat is szerepet játszik abban, ki számít vonzónak.

Mit találunk vonzónak a másikban?

Az evolúciós pszichológia szerint a vonzalom részben ösztönös: a maszkulin arcvonások, a szimmetria, valamint a fiatalos, egészséges megjelenés mind a jó genetikai háttér és a termékenység jelei. A külső jegyek mellett azonban a viselkedés is meghatározó — a magabiztosság, az empátia, a gondoskodás és a játékosság egyaránt növelhetik a vonzerőt. Mindezeken túl a párválasztást nemcsak biológiai, hanem tudattalan pszichológiai minták is irányítják: gyakran azt keressük a másikban, ami ismerős és biztonságos, még ha ez nem is mindig vezet boldog kapcsolathoz.