Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

vulkán

Tűzoszlopok az ég felé – ismét kitört a hawaii Kilauea-vulkán – videó

Látványos, de egyelőre nem veszélyes kitörés rázta meg a Hawaii-szigeteket. A világ egyik legaktívabb tűzhányójából, a Kilauea-vulkánból több mint 300 méter magasra tört a láva, miközben a tudósok „Figyelmeztetés” riasztási szintet tartanak érvényben.
Vörösbe borította a hawaii éjszakát a Kilauea-vulkán. A tűzhányó legújabb kitörésekor a lávaoszlopok több száz méter magasra törtek a kráter belsejéből.

This handout image provided by US Geological Survey (USGS) on June 7, 2023, shows Kilauea erupting from the Halemaumau summit crater within a closed area of Hawai'i Volcanoes National Park in Hawaii. One of the world's most active volcanoes has erupted again, with lava spewing from Kilauea in Hawaii on Wednesday. Footage showed fissures have opened up at the base of a crater on the volcano, which regularly springs to life, with vulcanologists calling the eruption "dynamic." (Photo by US Geological Survey / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US Geological Survey / Handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, vulkán
A Kilauea-vulkán 2024 decembere óta többször is kisebb-nagyobb kitöréseket produkált
Fotó: US Geological Survey

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) szerint a látványos esemény körülbelül öt órán át tartott, de a láva a kráteren belül maradt, így közvetlen veszélyt nem jelentett a lakott területekre. 

A szakemberek szerint a mostani aktivitás ereje ritka: hasonló intenzitást utoljára az 1980-as évek közepén figyeltek meg. 

Bár a lávakitörések nem lépték túl a kráter peremét, a levegőbe kerülő kén-dioxid és az úgynevezett „Pele haja” nevű üvegszálas hamu továbbra is egészségügyi kockázatot jelenthet a környéken élők számára – írja a Yahoo News.

A Kilauea-vulkán aktív, de nem életveszélyes

A vulkán riasztási szintje jelenleg továbbra is „Figyelmeztetés”, ami aktív, de nem közvetlenül életveszélyes állapotot jelez. A Hawaii Volcanoes Nemzeti Park figyelmezteti a látogatókat, hogy csak kijelölt területekről szemléljék a látványos természeti jelenséget, amely egyszerre idézi a természet pusztító és teremtő erejét.

Óriási erővel tört ki a láva

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely 2024 decembere óta többször is kisebb-nagyobb kitöréseket produkált. A szeptemberi aktivitás során például a láva percenként majdnem öt olimpiai úszómedencét tölthetett volna meg. A mostani sorozatban a 36., és a tudósok szerint különlegessége, hogy olyan erővel tört ki, amilyet közel negyven éve nem tapasztaltak. A vulkanológusok számára a mostani esemény értékes információkkal szolgálhat a vulkán működéséről, amely segíthet a jövőbeni aktivitás pontosabb előrejelzésében.

 

 

