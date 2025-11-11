Tűzoszlopok az ég felé – ismét kitört a hawaii Kilauea-vulkán – videó

Vörösbe borította a hawaii éjszakát a Kilauea-vulkán. A tűzhányó legújabb kitörésekor a lávaoszlopok több száz méter magasra törtek a kráter belsejéből.

A Kilauea-vulkán 2024 decembere óta többször is kisebb-nagyobb kitöréseket produkált

Fotó: US Geological Survey

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) szerint a látványos esemény körülbelül öt órán át tartott, de a láva a kráteren belül maradt, így közvetlen veszélyt nem jelentett a lakott területekre.

A szakemberek szerint a mostani aktivitás ereje ritka: hasonló intenzitást utoljára az 1980-as évek közepén figyeltek meg.

Bár a lávakitörések nem lépték túl a kráter peremét, a levegőbe kerülő kén-dioxid és az úgynevezett „Pele haja” nevű üvegszálas hamu továbbra is egészségügyi kockázatot jelenthet a környéken élők számára – írja a Yahoo News.

A Kilauea-vulkán aktív, de nem életveszélyes

A vulkán riasztási szintje jelenleg továbbra is „Figyelmeztetés”, ami aktív, de nem közvetlenül életveszélyes állapotot jelez. A Hawaii Volcanoes Nemzeti Park figyelmezteti a látogatókat, hogy csak kijelölt területekről szemléljék a látványos természeti jelenséget, amely egyszerre idézi a természet pusztító és teremtő erejét.

Óriási erővel tört ki a láva

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely 2024 decembere óta többször is kisebb-nagyobb kitöréseket produkált. A szeptemberi aktivitás során például a láva percenként majdnem öt olimpiai úszómedencét tölthetett volna meg. A mostani sorozatban a 36., és a tudósok szerint különlegessége, hogy olyan erővel tört ki, amilyet közel negyven éve nem tapasztaltak. A vulkanológusok számára a mostani esemény értékes információkkal szolgálhat a vulkán működéséről, amely segíthet a jövőbeni aktivitás pontosabb előrejelzésében.