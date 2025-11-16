Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyarország-Írország

Marco Rossi bejelentése mindent megváltoztat a sorsdöntő vb-selejtező előtt

vulkánkitörés

Kitört a Szakuradzsima vulkán Japánban, 4000 méteres hamufelhőt lövellt a magasba − videók

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint négyezer méteres hamufelhőt lövellve a magasba kitört vasárnapra virradóra a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán - jelentette a japán meteorológiai hivatal. A vulkánkitörés miatt riasztást rendeltek el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vulkánkitörésJapánvulkán

A hatóságok az 1117 méter magas vulkán körüli területre az ötfokozatú skálán hármas riasztási szintet rendelt el, amelynek értelmében a többi között megtiltották a turisták körében is népszerű hegy megközelítését, a hamueső miatt pedig figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra.

This photo taken on June 21, 2025 shows some of the formations on the side of Sakurajima volcano, seen from the Yunohira Observation Deck, the highest point open to the public, across the bay from the southern city of Kagoshima, Kagoshima prefecture. The 1,117-metre (3,665-foot) high Sakurajima volcano, formerly an island but due to previous eruptions is now attached to a peninsula, frequently spits out smoke and ash and is a major tourist attraction. (Photo by Richard A. Brooks / AFP), vulkán
A Szakuradzsima vulkán 2025. június 21-én
Fotó: RICHARD A. BROOKS / AFP

Áldozatokról, illetve károkról nem érkezett hír. A Kjúsú szigetén lévő, az ország egyik legaktívabb tűzhányójának számító Szakuradzsima tavaly októberben tört ki utoljára.

Szakuradzsimától mintegy 50 kilométerre található a Kyushu Electric Power által üzemeltetett Szendai atomerőmű.

Japán az úgynevezett csendes-óceáni tűzkörön fekszik, és 110 vulkánja van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!