Kitört a Szakuradzsima vulkán Japánban, 4000 méteres hamufelhőt lövellt a magasba − videók

A hatóságok az 1117 méter magas vulkán körüli területre az ötfokozatú skálán hármas riasztási szintet rendelt el, amelynek értelmében a többi között megtiltották a turisták körében is népszerű hegy megközelítését, a hamueső miatt pedig figyelmeztetést adtak ki Kagosima, Mijazaki és Kumamoto prefektúrákra.

A Szakuradzsima vulkán 2025. június 21-én

Fotó: RICHARD A. BROOKS / AFP

Áldozatokról, illetve károkról nem érkezett hír. A Kjúsú szigetén lévő, az ország egyik legaktívabb tűzhányójának számító Szakuradzsima tavaly októberben tört ki utoljára.

Another view of Sakurajima in Japan a couple of hours ago...pic.twitter.com/AYQQIw5pLn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025

Szakuradzsimától mintegy 50 kilométerre található a Kyushu Electric Power által üzemeltetett Szendai atomerőmű.

Japán az úgynevezett csendes-óceáni tűzkörön fekszik, és 110 vulkánja van.