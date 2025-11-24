Hírlevél

Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Több ezer éve alvó vulkán tört ki meglepetésszerűen – videó

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Több ezer éve kialudtnak hitt vulkán tört ki a hétvégén Etiópiában. A vulkánkitörés történelmi jelentőségű, a Hayli Gubbi vulkán ugyanis több ezer éve nem mutatott aktivitást.
Hatalmas vulkánkitörés rázta meg az etiópiai Danakil-sivatagot vasárnap reggel. A több ezer éve kialudtnak hitt Hayli Gubbi vulkán robbanásszerűen tört fel, hatalmas hamufelhőket lövellve az égbe – írja a Statesman

Hatalmas vulkánkitörés rázta meg az etiópiai Danakil-sivatagot vasárnap reggel. (A kép illusztráció.)
Hatalmas vulkánkitörés rázta meg az etiópiai Danakil-sivatagot vasárnap reggel. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A vulkánkitörés történelmi jelentőségű, a Hayli Gubbi vulkánt ugyanis több ezer éve kialudtnak hitték.  A műholdas felvételek jól mutatták a sűrű kén-dioxid felhőt és a vastag füstöt, amely a sivatag fölé emelkedett.  

A környék szinte lakatlan, így személyi sérülés és anyagi kár nem történt. 

A hamufelhő Jemen és Omán fölé is elért, közel 6 kilométeres magasságban. A térségben áthaladó repülőgépeknek figyelmeztetést adtak ki. 

A történelmi jelentőségű vulkánkitörés estére lecsillapodott, de a szakemberek továbbra is figyelik a vulkánt egy esetleges újabb kitöréstől tartva. 

