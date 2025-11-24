Több ezer éve alvó vulkán tört ki meglepetésszerűen – videó

Hatalmas vulkánkitörés rázta meg az etiópiai Danakil-sivatagot vasárnap reggel. A több ezer éve kialudtnak hitt Hayli Gubbi vulkán robbanásszerűen tört fel, hatalmas hamufelhőket lövellve az égbe – írja a Statesman.
A vulkánkitörés történelmi jelentőségű, a Hayli Gubbi vulkánt ugyanis több ezer éve kialudtnak hitték. A műholdas felvételek jól mutatták a sűrű kén-dioxid felhőt és a vastag füstöt, amely a sivatag fölé emelkedett.
A környék szinte lakatlan, így személyi sérülés és anyagi kár nem történt.
A hamufelhő Jemen és Omán fölé is elért, közel 6 kilométeres magasságban. A térségben áthaladó repülőgépeknek figyelmeztetést adtak ki.
A történelmi jelentőségű vulkánkitörés estére lecsillapodott, de a szakemberek továbbra is figyelik a vulkánt egy esetleges újabb kitöréstől tartva.
