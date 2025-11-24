Több ezer éve alvó vulkán tört ki meglepetésszerűen – videó

Hatalmas vulkánkitörés rázta meg az etiópiai Danakil-sivatagot vasárnap reggel. A több ezer éve kialudtnak hitt Hayli Gubbi vulkán robbanásszerűen tört fel, hatalmas hamufelhőket lövellve az égbe – írja a Statesman.

Fotó: Unsplash

A vulkánkitörés történelmi jelentőségű, a Hayli Gubbi vulkánt ugyanis több ezer éve kialudtnak hitték. A műholdas felvételek jól mutatták a sűrű kén-dioxid felhőt és a vastag füstöt, amely a sivatag fölé emelkedett.

A környék szinte lakatlan, így személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

A hamufelhő Jemen és Omán fölé is elért, közel 6 kilométeres magasságban. A térségben áthaladó repülőgépeknek figyelmeztetést adtak ki.

A történelmi jelentőségű vulkánkitörés estére lecsillapodott, de a szakemberek továbbra is figyelik a vulkánt egy esetleges újabb kitöréstől tartva.

Today's Hayli Gubbi (volcanic) eruption seen from space



There are no known eruptions on record from the Hayli Gubbi in the past several thousands of years, which could mean it erupted after a potentially very long repose interval; however, records from the Danakil region are… pic.twitter.com/jaHvqMKZvQ — Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 24, 2025

Turisták rekedtek a hegyen a vulkánkitörés miatt

Ahogy arról az Origo már beszámolt, november 20-án kitört a Semeru vulkán Indonéziában. A vulkánkitörés miatt 900 embert evakuáltak, a hegyen rekdeteket a hatóságok menekítették biztonságos helyre.

Hatalmas erővel tört ki Japánban a Szakuradzsima vulkán

November közepén pedig Japánban tört ki a Szakuradzsima. A vulkán több mint négyezer méteres hamufelhőt lövellta magasba, a lakosokat evakuálták. A vulkánkitörésben senki sem sebesült meg.