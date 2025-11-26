Vulkánkitörés és földrengés egyszerre: lángokba borult Hawaii – videó

4,6-os erősségű földrengés rázta meg Hawaii híres Kilauea vulkánját szerdán éjfél előtt – alig percekkel a legutóbbi vulkánkitörés után. A földrengés nem okozott jelentős károkat a környéken – tájékoztat a New York Post.

A 2024-es vulkánkitörés – Fotó: HANDOUT / US Geological Survey

Vulkánkitörés és földrengés: a Kilauea ismét aktív

A Kilauea 37. kitörése több mint 9 órán át tartó, látványos lávakilövellést hozott: a láva sugár formájában lövellt az ég felé. A Kilauea a világ legaktívabb vulkánjainak egyike, és 2024 decembere óta szinte folyamatosan produkál kisebb-nagyobb kitöréseket. A földrengés a vulkán déli lejtőjénél következett be, és a szakértők szerint bár erős volt, komoly károktól nem kell tartani.

