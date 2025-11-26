Vulkánkitörés és földrengés egyszerre: lángokba borult Hawaii – videó

4,6-os erősségű földrengés rázta meg Hawaii híres Kilauea vulkánját szerdán éjfél előtt – alig percekkel a legutóbbi vulkánkitörés után. A földrengés nem okozott jelentős károkat a környéken – tájékoztat a New York Post.
Vulkánkitörés és földrengés: a Kilauea ismét aktív
A Kilauea 37. kitörése több mint 9 órán át tartó, látványos lávakilövellést hozott: a láva sugár formájában lövellt az ég felé. A Kilauea a világ legaktívabb vulkánjainak egyike, és 2024 decembere óta szinte folyamatosan produkál kisebb-nagyobb kitöréseket. A földrengés a vulkán déli lejtőjénél következett be, és a szakértők szerint bár erős volt, komoly károktól nem kell tartani.
Kialudtnak hitt vulkán tört ki
Hatalmas vulkánkitörés rázta meg az etiópiai Danakil-sivatagot vasárnap reggel. A több ezer éve kialudtnak hitt Hayli Gubbi vulkán robbanásszerűen tört fel, hatalmas hamufelhőket lövellve az égbe.
Kitört a Szakuradzsima vulkán
Több mint négyezer méteres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán.