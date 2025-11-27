Elképesztő, ki volt valójában a washingtoni merénylő – durva dolog derült ki

Az afgán állampolgárt, akit azzal vádolnak, hogy két Nemzeti Gárdát szolgáló katonát lőtt meg Washington közelében a Hálaadás előtti napon, az afgán CIA elit terrorelhárító egységében szolgált Afganisztánban – derül ki a csütörtökön nyilvánosságra került új részletekből a gyanúsított múltjáról.

Washington Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ő volt a merénylő Washingtonban

Rahmanullah Lakanwal, 29 éves, az NDS-03 nevű elit egységnél szolgált Afganisztán déli régiójában – Kandahár, Helmand és Uruzgan tartományokban – a CIA közvetlen amerikai hírszerzési és katonai támogatásával. Az egység a korábbi tálib vezető, Mullah Omar egykori komplexumából működött, amit az amerikai erők "Mullah Omar házaként" és "Camp Gecko"-ként ismertek.

Az NDS-03 az afgán hírszerzés (NDS) alá tartozó körülbelül öt félkatonai egység egyike volt, amelyeket a CIA támogatott, gyakran "Zero Units"-ként emlegettek a számuk miatt – írja a FoxNews.

Az egység afgán tagjait alaposan ellenőrizték és kiképezték a CIA-nál, a legkeményebb terrorelhárító műveleteket hajtották végre a tálibok és az Al-Kaida ellen, és nagy bizalommal, bátorsággal bírtak – állítják azok, akik velük dolgoztak.

Lakanwal 2021-ben, humanitárius menekültként, az Egyesült Államokba érkezett az amerikai kormányzat “Operation Allies Welcome” programja keretében, amely az amerikai csapatok korábbi afgán segítőit támogatta és telepítette át a Taliban hatalomátvétele után. Menekültkérelmét 2025 áprilisában hagyták jóvá a Trump-adminisztráció alatt.

A D.C. Kerületi Ügyész Jeanine Pirro és az FBI igazgatója, Kash Patel csütörtökön sajtótájékoztatón bírálta a bevándorlói ellenőrzési folyamatot. Pirro szerint a támadás példája annak, mi történik "ebben az országban, ha olyan emberek jutnak be, akiket nem ellenőriztek megfelelően." Patel hozzátette, hogy a Biden-adminisztráció "több ezer embert engedett be az országba anélkül, hogy bármilyen háttérellenőrzést végzett volna."

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint a CIA saját ellenőrzést végzett Lakanwalon különböző adatbázisokon keresztül, például a National Counterterrorism Center (NCTC) adatbázisán, hogy nem áll-e kapcsolatban terrorista csoportokkal.