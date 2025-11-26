Vérfürdő a Fehér Ház közelében – két nemzeti gárdistát lőttek le Washingtonban

A rendőrségi jelentések szerint a két gárdista a 17. és H Street kereszteződésénél kapott halálos lövéseket hajnalban Washingtonban. Egy harmadik sérült – a feltételezett elkövető – szintén kórházba került, ám az ő állapota nem életveszélyes. Szemtanúk szerint a Fehér Ház közelében perceken át villogtak a rendőrautók, a levegőben helikopterek köröztek, és a helyszínt azonnal lezárták – írja az AP News.
Az amerikai titkosszolgálat, az ATF és a helyi rendőrség egyszerre érkezett a területre, miközben nemzeti gárdisták álltak sorfalat a National Mall közelében. A lövöldözés pontos körülményeit még vizsgálják, és az ügyet a szövetségi hatóságok vették át.
Hogyan reagáltak az amerikai politikusok és a lakosság Washington tragédiájára?
Donald Trump elnök – aki éppen Floridában töltötte a hálaadást – kemény hangú üzenetet tett közzé:
Az az állat, aki lelőtte a gárdistákat, nagyon súlyos árat fog fizetni.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a katonaság és a rendvédelmi szervek „a legnagyszerűbb emberek”, akiket meg kell védeni.
A demokrata szenátusi vezető, Chuck Schumer szintén megszólalt:
Szívem szakad meg a gyilkolás áldozataiért.
A lövöldözés újraélesztette a vitát a Nemzeti Gárda washingtoni bevetéséről. Trump még augusztusban szövetségi irányítás alá vonta a helyi rendőrséget, és több államból vezényelt katonákat a fővárosba a közbiztonság megerősítésére. Bár a rendelet azóta lejárt, a katonák a városban maradtak, járőröznek, igazoltatnak és közterületi feladatokat látnak el – ami heves politikai vitákat vált ki.