Vérfürdő a Fehér Ház közelében – két nemzeti gárdistát lőttek le Washingtonban

A rendőrségi jelentések szerint a két gárdista a 17. és H Street kereszteződésénél kapott halálos lövéseket hajnalban Washingtonban. Egy harmadik sérült – a feltételezett elkövető – szintén kórházba került, ám az ő állapota nem életveszélyes. Szemtanúk szerint a Fehér Ház közelében perceken át villogtak a rendőrautók, a levegőben helikopterek köröztek, és a helyszínt azonnal lezárták – írja az AP News.

Két nemzeti gárdista vesztette életét a Fehér Ház közelében történt lövöldözésben – a tragédia megrázta Washingtont.

Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai titkosszolgálat, az ATF és a helyi rendőrség egyszerre érkezett a területre, miközben nemzeti gárdisták álltak sorfalat a National Mall közelében. A lövöldözés pontos körülményeit még vizsgálják, és az ügyet a szövetségi hatóságok vették át.

Hogyan reagáltak az amerikai politikusok és a lakosság Washington tragédiájára?

Donald Trump elnök – aki éppen Floridában töltötte a hálaadást – kemény hangú üzenetet tett közzé:

Az az állat, aki lelőtte a gárdistákat, nagyon súlyos árat fog fizetni.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a katonaság és a rendvédelmi szervek „a legnagyszerűbb emberek”, akiket meg kell védeni.

@foxnews BREAKING: Two National Guard members have been shot in Washington, DC about a mile from the White House, but their conditions are not known. The whereabouts of the alleged shooter are not known. ♬ original sound - Fox News

A demokrata szenátusi vezető, Chuck Schumer szintén megszólalt:

Szívem szakad meg a gyilkolás áldozataiért.

A lövöldözés újraélesztette a vitát a Nemzeti Gárda washingtoni bevetéséről. Trump még augusztusban szövetségi irányítás alá vonta a helyi rendőrséget, és több államból vezényelt katonákat a fővárosba a közbiztonság megerősítésére. Bár a rendelet azóta lejárt, a katonák a városban maradtak, járőröznek, igazoltatnak és közterületi feladatokat látnak el – ami heves politikai vitákat vált ki.