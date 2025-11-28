Megrázó videón a washingtoni lövöldözés – másodperceken múlt minden

A washingtoni lövöldözés drámai pillanatait most egy új felvétel teszi mindenki számára láthatóvá. A képsorokon az a pillanat is szerepel, amikor a nemzeti gárda egyik tagja lelövi a támadót, miután az tüzet nyitott két szolgálatban lévő katonára. A támadás villámgyorsan zajlott, a reakció pedig életeket mentett. A történtek az USA számára is megrázóak, hiszen a katonák egy biztonsági feladat végrehajtása közben kerültek célkeresztbe – írja a Daily Mail.

Két nemzeti gárdista vesztette életét a Fehér Ház közelében történt lövöldözésben – a tragédia megrázta Washingtont.

Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A washingtoni lövöldözés megrázó részletei

A felvételen jól látszik, hogy Rahmanullah Lakanwal, a 29 éves afgán férfi egy rövid csövű revolverrel sétál a helyszínen. Másodpercekkel később lesből nyit tüzet két katonára, halálosan megsebesítve a 20 éves Sarah Beckstromot és súlyosan megsebesítve Andrew Wolfe-ot. A videó azt is mutatja, hogy miután a támadó tüzelni kezdett, a gárdista öt lövéssel állította meg, lelőtte a terroristát, és ezzel megakadályozta a további áldozatokat.

🔴 INFO - #EtatsUnis : De nouvelles images montrent le suspect de la fusillade de #Washington, D.C., échanger des tirs avec des membres de la National Guard. #shooting pic.twitter.com/W2aRAnN6B9 — FranceNews24 (@FranceNews24) November 28, 2025

A rendőrség szerint Lakanwal minden előzmény nélkül, provokáció nélkül támadt a katonákra, és több alkalommal is visszatért, hogy újra rájuk lőjön. Kiderült, hogy a férfit 2021-ben hozták az Egyesült Államokba a Biden-adminisztráció Operation Allies Welcome programja keretében, miután korábban a CIA egyik partnererőjénél szolgált Afganisztánban. A hatóságok elmondták, hogy nem életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol őrizetbe vették.

Donald Trump kivezényelte a Nemzeti Gárdát Washingtonba

Megakadályozta a mészárlást

Jeanine Pirro ügyész kiemelte, hogy a Nemzeti Gárda gyors reagálású egységei akadályozták meg a tömegmészárlást. A jelenlévő katonák a Trump-féle washingtoni rendteremtő program miatt tartózkodtak a helyszínen, amikor a támadás történt. Maga Donald Trump is megszólalt, „hihetetlen embernek” nevezve az életét vesztő Beckstromot. A felvétel pedig egyértelművé teszi: a helytállás és a gyors beavatkozás az USA több állampolgárának életét is megóvta.