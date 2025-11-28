Hírlevél

Washington

Megrázó videón a washingtoni lövöldözés – másodperceken múlt minden

Előkerült egy felvétel, amely megmutatja, hogyan állított meg egy nemzeti gárdista egy fegyveres támadót. A férfi másodpercekkel azután lelőtte a merénylőt, hogy az két katonára támadt. A lövöldözés Washingtonban egy fiatal katona halálát okozta, de a gyors beavatkozás megakadályozta a nagyobb vérontást.
A washingtoni lövöldözés drámai pillanatait most egy új felvétel teszi mindenki számára láthatóvá. A képsorokon az a pillanat is szerepel, amikor a nemzeti gárda egyik tagja lelövi a támadót, miután az tüzet nyitott két szolgálatban lévő katonára. A támadás villámgyorsan zajlott, a reakció pedig életeket mentett. A történtek az USA számára is megrázóak, hiszen a katonák egy biztonsági feladat végrehajtása közben kerültek célkeresztbe – írja a Daily Mail.

lövöldözés, WASHINGTON, DC - NOVEMBER 26: Members of National Guard and Washington Metropolitan Police Department respond to a shooting near the White House on November 26, 2025 in Washington, DC. Two West Virginia National Guard members were shot and killed blocks from the White House. Andrew Leyden/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Két nemzeti gárdista vesztette életét a Fehér Ház közelében történt lövöldözésben – a tragédia megrázta Washingtont.
Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A washingtoni lövöldözés megrázó részletei

A felvételen jól látszik, hogy Rahmanullah Lakanwal, a 29 éves afgán férfi egy rövid csövű revolverrel sétál a helyszínen. Másodpercekkel később lesből nyit tüzet két katonára, halálosan megsebesítve a 20 éves Sarah Beckstromot és súlyosan megsebesítve Andrew Wolfe-ot. A videó azt is mutatja, hogy miután a támadó tüzelni kezdett, a gárdista öt lövéssel állította meg, lelőtte a terroristát, és ezzel megakadályozta a további áldozatokat.

A rendőrség szerint Lakanwal minden előzmény nélkül, provokáció nélkül támadt a katonákra, és több alkalommal is visszatért, hogy újra rájuk lőjön. Kiderült, hogy a férfit 2021-ben hozták az Egyesült Államokba a Biden-adminisztráció Operation Allies Welcome programja keretében, miután korábban a CIA egyik partnererőjénél szolgált Afganisztánban. A hatóságok elmondták, hogy nem életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol őrizetbe vették.

Donald Trump kivezényelte a Nemzeti Gárdát Washingtonba

Megakadályozta a mészárlást

Jeanine Pirro ügyész kiemelte, hogy a Nemzeti Gárda gyors reagálású egységei akadályozták meg a tömegmészárlást. A jelenlévő katonák a Trump-féle washingtoni rendteremtő program miatt tartózkodtak a helyszínen, amikor a támadás történt. Maga Donald Trump is megszólalt, „hihetetlen embernek” nevezve az életét vesztő Beckstromot. A felvétel pedig egyértelművé teszi: a helytállás és a gyors beavatkozás az USA több állampolgárának életét is megóvta.

 

