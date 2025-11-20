Amitől a feje tetejére állt a világ: harminc éve mutatták be a Windowst

1985.november 20-án a Microsoft kiadta első grafikus környezetét, a Windows 1.0-t, amely azonnal új minőséget hozott a felhasználói élménybe. A rendszer 16 bites technológiára épült, és a DOS fölött futott, így a parancssoros működés helyett vizuális, könnyen kezelhető felületet adott. Az egérhasználat, az ikonok, a menük és a mozaikszerű ablakelrendezés akkoriban úttörő megoldásnak számított.
A Windows 1.0 az első olyan Microsoft-szoftver volt, amely több alkalmazást is képes volt egyszerre működtetni, még ha csak kooperatív multitasking formájában is. A felhasználók számára pedig bemutatkozott több ikonikus alapprogram:
- Notepad (Jegyzettömb)
- Calculator (Számológép)
- Reversi (Reversi — logikai táblajáték)
- Clock (Óra)
- Calendar (Naptár)
- Control Panel (Vezérlőpult)
Mindez akkoriban radikálisan megváltoztatta, hogyan gondolkodnak az emberek a személyi számítógépekről.
Milyen számítógépeken futott a Windows 1.0?
A Windows 1.0 minimális rendszerkövetelményei mai szemmel szinte hihetetlenek: mindössze 256 KB RAM, két floppy meghajtó és egy CGA, EGA vagy Hercules videokártya kellett hozzá. A korszak vezető gépei — IBM PC, IBM PC/XT, IBM AT vagy a Compaq Deskpro — 4,77 és 8 MHz közötti processzorokkal működtek.
Érdemes belegondolni, hogy miközben a Windows 1.0-hoz szükséges gépek 256 KB memóriával futottak, addig a Holdra leszálló Apollo–űrhajó fedélzeti számítógépe mindössze 4 KB RAM-mal vitte el az emberiséget a világűrben.
Hogyan változtatta meg a Windows 1.0 a PC-k jövőjét?
A Windows 1.0 volt az a kiindulópont, amelyből kinőtt a teljes Windows-ökoszisztéma.
A rendszer bizonyította, hogy a számítógépek akkor válnak igazán tömegtermékké, ha könnyen kezelhetők és vizuálisan is érthetők.
Ez vezetett a Windows 2.0, majd a Windows 3.0, a Windows 95 és végül a modern Windows 10–11 platformok kialakulásához.
A Windows 1.0 nem csupán egy szoftver volt, hanem egy olyan koncepció, amely átformálta az ipart: a PC többé nem csak szakmai eszköz, hanem otthoni, iskolai és irodai mindenes lett.
A Windows 1.0 hatása máig érezhető a technológiában
A Windows 1.0 által bevezetett ikonok, menük, ablakok és egérvezérlés ma is alapmotívumai minden modern operációs rendszernek — Windows, macOS, Linux és mobilplatformok egyaránt ezekre a megoldásokra építenek. Egy 1985-ben született vizuális logika határozza meg ma is, hogyan dolgozunk, játszunk és kommunikálunk a számítógépeken.
Drámaian meg fog változni az internetezés – ez mindenkit érinteni fog
Gondolkodhat és cselekedhet helyettünk. Pár éven belül a Windows sem lesz többé a régi.
Jó hír érkezett a számítógép-felhasználóknak!
Nem kell fizetni, nem kell semmit bekapcsolni. Csak a Windows 10 európai felhasználói jártak jól.