Amitől a feje tetejére állt a világ: harminc éve mutatták be a Windowst

1985.november 20-án a Microsoft kiadta első grafikus környezetét, a Windows 1.0-t, amely azonnal új minőséget hozott a felhasználói élménybe. A rendszer 16 bites technológiára épült, és a DOS fölött futott, így a parancssoros működés helyett vizuális, könnyen kezelhető felületet adott. Az egérhasználat, az ikonok, a menük és a mozaikszerű ablakelrendezés akkoriban úttörő megoldásnak számított.

Windows 1.0 — így nézett ki a Microsoft első grafikus operációs rendszere 1985-ben, ikonokkal és egérrel irányítható ablakokkal. Fotó: Youtube/Képernyőkép

A Windows 1.0 az első olyan Microsoft-szoftver volt, amely több alkalmazást is képes volt egyszerre működtetni, még ha csak kooperatív multitasking formájában is. A felhasználók számára pedig bemutatkozott több ikonikus alapprogram:

Notepad (Jegyzettömb)

Calculator (Számológép)

Reversi (Reversi — logikai táblajáték)

Clock (Óra)

Calendar (Naptár)

Control Panel (Vezérlőpult)

Mindez akkoriban radikálisan megváltoztatta, hogyan gondolkodnak az emberek a személyi számítógépekről.

Milyen számítógépeken futott a Windows 1.0?

Windows 1.0 története: így indult el 1985-ben a modern PC-korszak grafikus felületekkel és egérvezérléssel Fotó: Shutterstock

A Windows 1.0 minimális rendszerkövetelményei mai szemmel szinte hihetetlenek: mindössze 256 KB RAM, két floppy meghajtó és egy CGA, EGA vagy Hercules videokártya kellett hozzá. A korszak vezető gépei — IBM PC, IBM PC/XT, IBM AT vagy a Compaq Deskpro — 4,77 és 8 MHz közötti processzorokkal működtek.

Érdemes belegondolni, hogy miközben a Windows 1.0-hoz szükséges gépek 256 KB memóriával futottak, addig a Holdra leszálló Apollo–űrhajó fedélzeti számítógépe mindössze 4 KB RAM-mal vitte el az emberiséget a világűrben.

Hogyan változtatta meg a Windows 1.0 a PC-k jövőjét?

A Windows 1.0 volt az a kiindulópont, amelyből kinőtt a teljes Windows-ökoszisztéma.

A rendszer bizonyította, hogy a számítógépek akkor válnak igazán tömegtermékké, ha könnyen kezelhetők és vizuálisan is érthetők.

Ez vezetett a Windows 2.0, majd a Windows 3.0, a Windows 95 és végül a modern Windows 10–11 platformok kialakulásához.

A Windows 1.0 nem csupán egy szoftver volt, hanem egy olyan koncepció, amely átformálta az ipart: a PC többé nem csak szakmai eszköz, hanem otthoni, iskolai és irodai mindenes lett.

A Windows 1.0 hatása máig érezhető a technológiában