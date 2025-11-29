Az Airbus visszahívott hatezer repülőgépet sürgős szoftvercserére – módosulhatnak a Wizz Air hétvégi járatai is

Az európai repülőgépgyártó közleményben jelezte, hogy a technikai incidens elemzése nyomán arra kért minden olyan üzemeltetőt, amely ezt a szofter használja, hogy „azonnal állítsa le a járatokat”, számolt be az MTI. A probléma miatt a Wizz Air járataiban is lehetnek módosulások már ezen a hétvégén.

A Wizz Air Airbus A320-as gépein kell elvégezni a szoftvercserét, ezért a hétvégén fennakadások lehetnek bizonyos járatoknál – Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Wizz Air felhívta a figyelmet, hogy az ő járataikat is érinti a probléma

A Wizz Air megerősítette, hogy néhány repülőgépe azok között van, amelyek a repülőgépgyártó előírása szerinti szoftverfrissítést igényelnek. A Wizz Air azonnal beütemezte a szükséges karbantartást. Ennek eredményeként néhány hétvégi járat menetrendje módosulhat. Azok az utasok, akik közvetlenül a Wizz Air weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül foglaltak, értesítést kapnak az esetleges menetrendi változásokról, hívta fel a figyelmet a magyarországi székhelyű diszkont légitársaság, amely elnézést kér az esetleges kényelmetlenségekért.

Kényszerleszállást kellett végrehajtani a meghibásodás miatt

Az ominózus incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból New York közelébe, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában. Az incidens a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban történt, amikor a gép hirtelen, anélkül, hogy a pilóták beavatkoztak volna, lefelé fordult. A pilóták ezt követően leszálltak a géppel. A tampai tűzoltók akkor az amerikai médiának azt mondták, hogy sérültek is voltak az utasok között.

Az incidens elemzése „feltárta, hogy az intenzív napfény károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat” – közölte az Airbus. A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra néhány órát vesz igénybe. De mintegy ezer repülőgép esetében ez magában foglalja a hardver cseréjét is, ami hetekig tart majd – idézett egy illetékest az AFP francia hírügynökség.

Nem árulják el, ki tervezte a hibás szoftvert

A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer – ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbusnak ez a beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége – jelezte az elektronikai vállalat.