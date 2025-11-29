Az Airbus visszahívott hatezer repülőgépet sürgős szoftvercserére – módosulhatnak a Wizz Air hétvégi járatai is

Az európai repülőgépgyártó közleményben jelezte, hogy a technikai incidens elemzése nyomán arra kért minden olyan üzemeltetőt, amely ezt a szofter használja, hogy „azonnal állítsa le a járatokat”, számolt be az MTI. A probléma miatt a Wizz Air járataiban is lehetnek módosulások már ezen a hétvégén.
A Wizz Air felhívta a figyelmet, hogy az ő járataikat is érinti a probléma
A Wizz Air megerősítette, hogy néhány repülőgépe azok között van, amelyek a repülőgépgyártó előírása szerinti szoftverfrissítést igényelnek. A Wizz Air azonnal beütemezte a szükséges karbantartást. Ennek eredményeként néhány hétvégi járat menetrendje módosulhat. Azok az utasok, akik közvetlenül a Wizz Air weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül foglaltak, értesítést kapnak az esetleges menetrendi változásokról, hívta fel a figyelmet a magyarországi székhelyű diszkont légitársaság, amely elnézést kér az esetleges kényelmetlenségekért.
Kényszerleszállást kellett végrehajtani a meghibásodás miatt
Az ominózus incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból New York közelébe, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában. Az incidens a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban történt, amikor a gép hirtelen, anélkül, hogy a pilóták beavatkoztak volna, lefelé fordult. A pilóták ezt követően leszálltak a géppel. A tampai tűzoltók akkor az amerikai médiának azt mondták, hogy sérültek is voltak az utasok között.
Az incidens elemzése „feltárta, hogy az intenzív napfény károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat” – közölte az Airbus. A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra néhány órát vesz igénybe. De mintegy ezer repülőgép esetében ez magában foglalja a hardver cseréjét is, ami hetekig tart majd – idézett egy illetékest az AFP francia hírügynökség.
Nem árulják el, ki tervezte a hibás szoftvert
A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer – ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbusnak ez a beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége – jelezte az elektronikai vállalat.
Az Airbus nem nevezte meg a céget, amely tervezte és frissíti ezt a szoftvert. A cégcsoport elismeri, hogy a mostani ajánlások fennakadásokat okoznak az utasok és az ügyfelek számára. „Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért, és szorosan együttműködünk az üzemeltetőkkel, miközben a biztonságot tartjuk az első számú és legfontosabb prioritásunknak” – tette hozzá az európai repülőgépgyártó.
Az Airbus A320 a legkelendőbb repülőgép a világon – sok helyütt lesznek fennakadások
Az 1988-ban forgalomba állított Airbus A320 a világ legkelendőbb repülőgépe. Szeptemberben letaszította a trónról az amerikai Boeing 737-es egyfolyosós repülőgépét, amelynek első példányát 1968-ban adták át. Szeptember végéig az Airbus 12 257-et szállított le A320-asából, míg a Boeing 737-esből 12 254-et értékesítettek.
Az AFP megkereste a JetBlue-t, hogy kommentálja az esetet, de a légitársaság nem reagált. Az Air France azt közölte, hogy pénteken 35 járatot törölt, és szombaton is lesznek törlések. „A törlésekkel kapcsolatban az utasokat egyenként értesítjük SMS-ben és e-mailben” – jelezte a francia légitársaság szóvivője.
Az American Airlines azt közölte, hogy már pénteken megkezdte a navigációs szoftver frissítését, miután megkapta az értesítést. Az amerikai légitársaság szerint a beavatkozást a flottájában lévő mintegy 340 érintett A320-as gép „nagy többségén” szombatig elvégzik. Esetleges késések várhatók emiatt – tette hozzá.
Az AFP által megkeresett másik amerikai cég, a United Airlines azt közölte, hogy „nem érintett” a hibában. Más légitársaságokat azonban érzékenyen érint a probléma. A kolumbiai Avianca flottájának például – saját becslése szerint – 70 százaléka érintett, ezért „jelentős fennakadásokra” kell számítani a következő tíz napban. A jegyértékesítés december 8-ig szünetelteti ez a légitársaság.
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) közleményében jelezte, hogy az Airbus tájékoztatta a szoftvercseréről. Ezek az intézkedések rövid távú zavarokat okozhatnak a repülési menetrendben, és ezáltal kellemetlenségeket az utasok számára. Ugyanakkor, mint mindig a repülés esetében, a biztonság a legfontosabb – írta az ügynökség.
