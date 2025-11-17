Tombol a woke-őrület: engedélyt kellene kérni a csecsemőtől a pelenkacseréhez

Az ausztrál tudósok – akik a woke-ideológia hívei – úgy gondolják, hogy a beleegyezés kultúráját nem tizenéves korban kell elkezdeni tanítani a gyerekeknek, hanem már közvetlenül megszületésük után – írja a Daily Mail.
A woke-ideológia megosztja a közvéleményt
A két tudós álláspontja szerint a szülőnek érdemes röviden elmondania a babának, hogy mi fog történni, majd figyelni a baba reakcióira.
A gyerekeknek már egészen kicsi koruktól érezniük kell, hogy figyelünk a jelzéseikre, és tiszteletben tartjuk a testükhöz való viszonyukat
– vélik az ausztrál tudósok.
A megközelítés nem új: 2018-ban Deanne Carson, a Body Safety Australia szakértője váltott ki élénk vitát, amikor azt javasolta, hogy a szülők „kérjenek beleegyezést” a pelenkacseréhez. Akkor sokan túlzónak tartották az elképzelést, hangsúlyozva, hogy egy baba természetesen nem képes valódi döntést hozni ilyen helyzetben.
Nem arról beszélünk, hogy a szülőnek meg kellene várnia, amíg a baba engedélyt ad. A higiénia nem választható opció. Arról van szó, hogy a szülő kommunikál, magyaráz, és figyeli a gyermek reakcióit. Ez az alapja annak, hogy később természetes legyen számára a saját testével kapcsolatos beleegyezés fogalma”
— közölte Dr. Nicole Downs és Dr. Katherine Bussey.
A vita azonban továbbra is kettéosztja a közvéleményt: egyesek üdvözlik a modern megközelítést, mások szerint az egész csak feleslegesen túlgondolt nevelési divat.
A woke a baloldalról jön
A woke egy új identitáspolitika, ami a baloldal felfogása szerint a faji és nemi kisebbségek felkarolásáról szólt.
Trump a woke ellen
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kivéreztette a woke-mozgalmat.