Tombol a woke-őrület: engedélyt kellene kérni a csecsemőtől a pelenkacseréhez

Rendkívüli

Sport

woke

Újra fellángolt a vita arról, hogyan kellene a szülőknek a legkisebbekkel bánniuk pelenkázás közben. Két ausztrál kutató, Dr. Nicole Downs és Dr. Katherine Bussey a woke-ideológia normái szerint azt állítják: a pelenkacsere nem pusztán egy gyorsan letudandó feladat, hanem alkalom arra, hogy a gyerekek már csecsemőkorban megtapasztalják a testük feletti kontroll érzését.
woke

Az ausztrál tudósok – akik a woke-ideológia hívei – úgy gondolják, hogy a beleegyezés kultúráját nem tizenéves korban kell elkezdeni tanítani a gyerekeknek, hanem már közvetlenül megszületésük után – írja a Daily Mail

A woke-ideológia már a csecsemők életébe is beleszól – Fotó: Unsplash
A woke-ideológia megosztja a közvéleményt

A két tudós álláspontja szerint a szülőnek érdemes röviden elmondania a babának, hogy mi fog történni, majd figyelni a baba reakcióira.

A gyerekeknek már egészen kicsi koruktól érezniük kell, hogy figyelünk a jelzéseikre, és tiszteletben tartjuk a testükhöz való viszonyukat

– vélik az ausztrál tudósok. 

A megközelítés nem új: 2018-ban Deanne Carson, a Body Safety Australia szakértője váltott ki élénk vitát, amikor azt javasolta, hogy a szülők „kérjenek beleegyezést” a pelenkacseréhez. Akkor sokan túlzónak tartották az elképzelést, hangsúlyozva, hogy egy baba természetesen nem képes valódi döntést hozni ilyen helyzetben.

Nem arról beszélünk, hogy a szülőnek meg kellene várnia, amíg a baba engedélyt ad. A higiénia nem választható opció. Arról van szó, hogy a szülő kommunikál, magyaráz, és figyeli a gyermek reakcióit. Ez az alapja annak, hogy később természetes legyen számára a saját testével kapcsolatos beleegyezés fogalma”

— közölte Dr. Nicole Downs és Dr. Katherine Bussey. 

A vita azonban továbbra is kettéosztja a közvéleményt: egyesek üdvözlik a modern megközelítést, mások szerint az egész csak feleslegesen túlgondolt nevelési divat. 

A woke a baloldalról jön

A woke egy új identitáspolitika, ami a baloldal felfogása szerint a faji és nemi kisebbségek felkarolásáról szólt.

Trump a woke ellen 

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kivéreztette a woke-mozgalmat

 

