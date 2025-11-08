A Z generáció új szlengjei sokkolják az idősebbeket – te érted még, miről beszélnek?

Ugyanebben az évben a „LOL” rövidítést már elavultnak és „telefonos icknek” nyilvánították, vagyis kínosnak számít használni. A Z generáció helyette inkább a koponya emojit vagy a „sending me” kifejezést használja, ha valami nagyon vicceset lát – írja a Daily Mail.

Ha még mindig LOL-t írsz, a Z generáció már rajtad nevet

Fotó: Unsplash

A Z generáció új nyelvezete

Az új divatszavak közé tartozik az „aura farming”, ami a menő online személyiség tudatos felépítését jelenti. A „glaze” túlzott hízelgést takar, míg a „clanker” egy lekicsinylő megnevezés a robotokra és az MI-re. Egy másik friss szó a „taskmasking”, ami a hamis produktivitást írja le – amikor valaki csak úgy tesz, mintha dolgozna. A „coolcation” ezzel szemben hűvös éghajlatú nyaralást jelent, ami most trendibb, mint a tengerpart.

A „67” rejtélyes kifejezés lett az iskolákban: némelyek szerint „úgy-ahogy” jelentéssel bír, mások csak a szülők idegeit borzolják vele.

A „tradwife” kifejezés a hagyományos feleségszerepet vállaló nőket írja le, míg a „Gen-Z stare” az üres, közönyös arckifejezést jelenti, amely jellemző a fiatalokra. Eközben a régi szleng – mint a YOLO, LOL, LMAO vagy a GIF-ek – már öregesnek számít, és a fiatalok inkább rövid, laza üzenetekben kommunikálnak, írásjelek és szabályok nélkül. Számukra a természetes, közvetlen stílus jelenti az új nyelvi normát, amelyben a hangulat és az irónia sokkal fontosabb, mint a helyesírás.

Miért nem randiznak a Z generáció tagjai?

Egyre több Z generációs fiatal dönt úgy, hogy nem megy el randira, tart az ismerkedéstől, attól fél, hogy a randikról készült felvételek az internetre kerülnek. Ez az állandó megfigyeléstől való félelem nemcsak a randizási kedvet csökkenti, hanem a fiatalok önbizalmát és társas kapcsolatait is gyengíti. A Z generáció világában a TikTok-, Instagram- és Snapchat-videók gyakran a népszerűség eszközei. Azonban az a jelenség, hogy valakit titokban rögzítenek egy randi közben, majd közzéteszik a felvételt, új szintre emelte az internetes zaklatást.

A Z generáció legújabb szokása sokaknál kiveri a biztosítékot

A fiatalok körében terjed az a szokás, hogy hívás közben eleinte nem szólnak bele a telefonba, hanem megvárják, amíg a másik kezdeményez. A jelenség sokak számára udvariatlannak tűnik, de a Z generáció ezt tudatos távolságtartásnak tekinti, amivel elkerülik a kéretlen hívásokat és a kellemetlen helyzeteket.