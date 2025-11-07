Nem hinné, mi történik a testével, ha 30 napig minden reggel ezt eszi

A zab az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb szuperélelmiszer, amely bizonyítottan segít csökkenteni a koleszterinszintet és megelőzni a szívbetegségeket. Dr. Elizabeth Klodas kardiológus szerint a zab rendszeres fogyasztása nemcsak a szív, hanem az egész szervezet egészségére jótékony hatással van – írja az Unionrayo.

A zab természetes koleszterincsökkentő, amely segít megőrizni a szív egészségét. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A zab kettős ereje: koleszterincsökkentés és vércukorszint-stabilizálás

A zabban található oldható rost, különösen a béta-glükán, úgy működik, mint egy természetes szivacs: megköti a „rossz” LDL-koleszterint a bélrendszerben, mielőtt az a véráramba kerülne.

Emellett fitoszterolokat is tartalmaz, amelyek megakadályozzák a koleszterin felszívódását a belekben — így kettős védelmet nyújt a szív- és érrendszer számára.

De a zab előnyei ezzel nem érnek véget. A lassú felszívódású szénhidrátoknak köszönhetően a vércukorszintet is stabilan tartja, ami segíthet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében, valamint csökkenti az éhségrohamokat. A kiegyensúlyozott vércukorszint ráadásul támogatja a testsúly-kontrollt, ezért a zab a diétázók kedvence is lehet.

Az orvos szerint a legjobb, ha természetes, kevésbé feldolgozott zabot választunk — például acélvágott vagy hagyományos zabpelyhet.

Az ízesített, instant változatok gyakran tele vannak cukorral és adalékanyaggal, amelyek éppen ellentétes hatást válthatnak ki.

Egyszerű módok, hogy több zab kerüljön a napi étrendbe:

Keverjen egy adag zabot a reggeli turmixba vagy joghurtba.

Készítsen „overnight oats”-ot, azaz előre bekevert zabkását gyümölccsel és magvakkal.

Cserélje le a liszt egy részét zablisztre a palacsintában vagy süteményben.

Próbálja ki a sós zabkását zöldségekkel és főtt tojással — meglepően finom!

A zab nemcsak tápláló, hanem valódi szívbarát élelmiszer, amely természetes módon segít megőrizni egészségünket.

Miért szuperélelmiszer a zab?

Manapság igen nagy népszerűségnek örvend ez a növényi alapú élelmiszer, amely nem véletlenül érdemelte ki sokak rajongását. Rendszeres fogyasztása a gyermekek, a felnőttek, a különböző betegségekkel küzdők, sőt még a sportolók szervezetére is jótékonyan hat.