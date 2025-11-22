Betemette a hó Zakopanét – videón a magyarok kedvenc téli menedéke

Zakopanéban a friss havazás egy pillanat alatt télies álomvilággá változtatta a Tátra északi oldalának legnépszerűbb városát. A hirtelen érkezett hó nemcsak a hegyeket, hanem az utcákat és a hangulatos sétányokat is vastag fehér lepel alá rejtette, ezzel beindítva a téli szezon valódi pezsgését. A város most minden korábbinál jobban vonzza a magyarokat, akik gyors, közeli és autentikus téli élményre vágynak. A helyi időjárásról itt bővebben is olvashat.

Zakopane mesés paradicsomát újra belepte a hó (illusztráció) Fotó: OMAR MARQUES / ANADOLU

Zakopanét ismét ellepte a fagyos téli szellő

Zakopanét napok óta vastag hóréteg borítja, a Tátra északi oldalának népszerű üdülővárosa ismét azt a klasszikus, mesebeli téli arcát mutatja, amelyért évről évre magyarok tízezrei indulnak útnak. A friss hó nemcsak hangulatot adott, hanem újraélesztette a téli idényt: a sípályák kinyitottak, a belváros ünnepi fényekben úszik, a Krupówki pedig úgy zsong, mintha karácsony egy hónappal korábban érkezett volna meg.

Miért szeretik ennyire a magyarok ezt az üdülőhelyet?

Elsősorban azért, mert közel van és megfizethető. Budapesttől autóval 4–5 órás úttal elérhető, sokak szerint gyorsabban is ki lehet jutni ide, mint a hazai hegyvidéki szálláshelyek jó részéhez. A magyar turistákat ráadásul a helyiek már jól ismerik és kifejezetten barátságosan fogadják, így nem véletlen, hogy sok család évről évre ugyanoda tér vissza.

Fotó: OMAR MARQUES / ANADOLU

A város atmoszférája egyszerre hegyi és nagyvárosi, mégis falusias. A zakopanei fagerendás házak, a goral kulturális hagyományok és a mindenhol ott kavargó forralt bor illata olyan hangulatot teremt, amit nehéz máshol megtalálni – írják a beszámolókban.

A város téli arca: havas csúcsok, ropogó hó és füstölő hegyi éttermek

A frissen lehullott hóval a Krupówki sétány a város dobogó szíve: éttermek, kézműves standok, hegyi sajtok, grillezett húsok, kürtős kalács és goral zenészek adják a zakopanei téli kavalkádot.

A Gubałówka siklója ilyenkor a legnépszerűbb: pár perc alatt a város fölé emelkedik, ahol teljes panoráma nyílik a Tátra havas vonulataira. Fent hegyi éttermek, vásáros bódék, kilátópontok és hatalmas hókupacok várják a látogatókat – olvasható a Wise.com oldalán megjelent beszámolóban.