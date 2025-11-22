Hírlevél

Zakopane

Betemette a hó Zakopanét – videón a magyarok kedvenc téli menedéke

Zakopanét hatalmas havazás borította be, és a Tátra téli fővárosa újra visszanyerte a meseszerű hangulatát, amiért a magyarok évről évre rajonganak. A friss hóval megtelt utcák, a gőzölgő hegyi éttermek és a kivilágított sétányok most még varázslatosabb arcukat mutatják. Zakopane igazi látványosság egy ilyen téli hangulatban.
Zakopane

Zakopanéban a friss havazás egy pillanat alatt télies álomvilággá változtatta a Tátra északi oldalának legnépszerűbb városát. A hirtelen érkezett hó nemcsak a hegyeket, hanem az utcákat és a hangulatos sétányokat is vastag fehér lepel alá rejtette, ezzel beindítva a téli szezon valódi pezsgését. A város most minden korábbinál jobban vonzza a magyarokat, akik gyors, közeli és autentikus téli élményre vágynak. A helyi időjárásról itt bővebben is olvashat.

ZAKOPANE, POLAND - NOVEMBER 07: A view from a valley covered with the first snow at the Tatra Mountains National Park in Zakopane, Poland on November 07, 2025. Some parts of the National park saw a fall of 24 cm of snow and icy trails. Avalanche alert is now at level 1. Omar Marques / Anadolu (Photo by Omar Marques / Anadolu via AFP)
Zakopane mesés paradicsomát újra belepte a hó (illusztráció) Fotó: OMAR MARQUES / ANADOLU

Zakopanét ismét ellepte a fagyos téli szellő

Zakopanét napok óta vastag hóréteg borítja, a Tátra északi oldalának népszerű üdülővárosa ismét azt a klasszikus, mesebeli téli arcát mutatja, amelyért évről évre magyarok tízezrei indulnak útnak. A friss hó nemcsak hangulatot adott, hanem újraélesztette a téli idényt: a sípályák kinyitottak, a belváros ünnepi fényekben úszik, a Krupówki pedig úgy zsong, mintha karácsony egy hónappal korábban érkezett volna meg.

A Krupówki utca Lengyelország egyik leghíresebb sétálóutcája.

@_tundikelippai_ #zakopane #fy #november ❄️❤️❤️@csipkesistvan1 ♬ Home Alone - Somewhere In My Memory - Theme - Geek Music

Miért szeretik ennyire a magyarok ezt az üdülőhelyet?

Elsősorban azért, mert közel van és megfizethető. Budapesttől autóval 4–5 órás úttal elérhető, sokak szerint gyorsabban is ki lehet jutni ide, mint a hazai hegyvidéki szálláshelyek jó részéhez. A magyar turistákat ráadásul a helyiek már jól ismerik és kifejezetten barátságosan fogadják, így nem véletlen, hogy sok család évről évre ugyanoda tér vissza.

ZAKOPANE, POLAND - NOVEMBER 07: A view from a valley covered with the first snow at the Tatra Mountains National Park in Zakopane, Poland on November 07, 2025. Some parts of the National park saw a fall of 24 cm of snow and icy trails. Avalanche alert is now at level 1. Omar Marques / Anadolu (Photo by Omar Marques / Anadolu via AFP)
Fotó: OMAR MARQUES / ANADOLU

A város atmoszférája egyszerre hegyi és nagyvárosi, mégis falusias. A zakopanei fagerendás házak, a goral kulturális hagyományok és a mindenhol ott kavargó forralt bor illata olyan hangulatot teremt, amit nehéz máshol megtalálni – írják a beszámolókban.

@marichka_ilyuk #marichkailyuk #zakopane #закопане #koham❄️ ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

A város téli arca: havas csúcsok, ropogó hó és füstölő hegyi éttermek

A frissen lehullott hóval a Krupówki sétány a város dobogó szíve: éttermek, kézműves standok, hegyi sajtok, grillezett húsok, kürtős kalács és goral zenészek adják a zakopanei téli kavalkádot.

A Gubałówka siklója ilyenkor a legnépszerűbb: pár perc alatt a város fölé emelkedik, ahol teljes panoráma nyílik a Tátra havas vonulataira. Fent hegyi éttermek, vásáros bódék, kilátópontok és hatalmas hókupacok várják a látogatókat – olvasható a Wise.com oldalán megjelent beszámolóban.

@roxi27709 Zakopane ❤️Gubałówka Cudowne miejsce na ziemi #zakopane #gubałówka #tatry ♬ The Polar Express - Main Theme by Alan Silvestri - Dominik Hauser

Miért tökéletes Zakopane?

Mert a hó mindent visszahozott, ami miatt mi magyarok imádjuk:

  • közel van
  • olcsóbb, mint sok más sícélpont
  • gyerekbarát
  • tele van életérzéssel és téli hangulattal
  • a Tátra hófödte panorámája abszolút különleges

Zakopane minden télen összerakja azt a hangulatot, amitől sokaknak ez lesz a mesés téli otthon. És aki egyszer beleszeret — akár síelni, akár csak feltöltődni jön — az rendszerint újra és újra visszatér.

@snegurka33 #zakopane #рекомендации #2025 #happiness ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

Cikkünkben felhasználtuk az utasazok-kalandok.hu oldalát és a Wikipedia Zakopane szócikket is.

 

