Elszabadult a pokol a fronton, áttörtek az oroszok

Az orosz hadsereg Zaporizzsja térségében komoly áttörést ért el a különleges katonai művelet zónájában – számolt be róla Jurij Podoljak katonai blogger a Telegramon. Tájékoztatása szerint az orosz egységek Szladkoje falu közelében több kilométeren nyomultak előre, miközben heves összecsapások zajlanak Novoje és Novouszpenovszkoje térségében is.

Zaporizzsja áttörés: az orosz hadsereg 15 kilométert nyomult előre

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A blogger beszámolója szerint „az áttörés körülbelül 15 kilométer széles és mintegy 5 kilométer mély. Egy nap alatt… hihetetlenül látványos. Nem emlékszem hasonló mértékű előrenyomulásra ezen a frontszakaszon – sőt, egyáltalán nem emlékszem hasonlóra” – fogalmazott Podoljak.

A katonai elemzők szerint az esemény új szakaszt nyithat a háború menetében, mivel az orosz hadsereg Zaporizzsja térségében visszanyerte kezdeményezőképességét. A frontvonal mozgása európai biztonsági aggodalmakat is erősíthet, hiszen sokan attól tartanak, hogy a feszültség a kontinensen a hidegháború újra korszakát idézheti fel.

A jelentések alapján az orosz hadsereg a térségben tovább erősíti állásait, miközben az ukrán erők megpróbálják stabilizálni védelmi vonalaikat. A front kimenetele meghatározó lehet a háború következő hónapjaira nézve – írja a Lenta.