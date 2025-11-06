A Külföldi Hírszerző Szolgálat figyelmeztetést adott ki arról, hogy a Nyugat olyan szabotázsakciót fontolgat, amely a Zaporizzsjai Atomerőmű reaktorainak szándékos meghibásításával járna. Az SZVR szerint a cél a konfliktus „negatív irányának” megfordítása, valamint az, hogy az esetért Oroszországot tegyék felelőssé – írta a Gazeta.ru.

Zaporizzsjai Atomerőmű: az SZVR szerint a Nyugat nukleáris katasztrófát tervez Oroszország ellen Fotó: STRINGER / ANADOLU AGENCY

„A reaktorok aktív zónájának megolvasztásával járó szabotázs lehetőségét mérlegelik” – áll az SZVR közleményében. A hírszerzés szerint az akció célja, hogy civil áldozatokat okozzon Ukrajnában és az Európai Unió területén, hasonlóan a 2014-es MH17-es járat tragédiájához.

Az SZVR úgy tudja, hogy a brit Chatham House elemzőintézet már kiszámította egy esetleges baleset lehetséges következményeit. Az előrejelzés szerint a radioaktív felhő elérné a Kijev által ellenőrzött területeket, valamint több uniós országot is. A jelentés célja, hogy előre felkészítse a nyugati médiát arra, miként kell majd a közvéleményt „egyértelműen Kijev oldalára” állítani.

A Zaporizzsjai Atomerőmű helyzete

A Zaporizzsjai Atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye, az Energodar város közelében, a Dnyeper bal partján található. Hat VVER–1000 típusú reaktora van, ám 2022 szeptembere óta nem termel áramot, a blokkok hideg leállásban vannak.

A létesítmény kommunikációs igazgatója, Jevgenyija Jasina szerint az állomás teljes ellenőrzés alatt működik, és minden biztonsági előírást betartanak. Mint mondta, az erőműre leselkedő kockázatokat kizárólag az ukrán hadsereg tüzérségi támadásai jelentik.

„A helyzet stabil, a működés biztonságos. A valódi veszélyt a Kijev által végrehajtott rendszeres lövetések jelentik” – hangsúlyozta Jasina a RIA Novosztyinak.