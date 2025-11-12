Hírlevél

Volodimir Zelenszkij

Érzi már, hogy lehúzhatja a rolót: Zelenszkij elveszítette a kapcsolatot a valósággal

Alexander Mercouris brit katonai elemző szerint Volodimir Zelenszkij egyre inkább elveszíti kapcsolatát a valósággal, miközben az orosz hadsereg soha nem látott ütemben nyomul előre. A szakértő úgy véli, az ukrán elnök már nem képes szembenézni a fronton zajló kudarcokkal, és Kijevben is közel a politikai fordulat – még ha az oroszellenes irányvonal változatlan is marad.
Volodimir ZelenszkijAlexander Mercourishadsereg

Az orosz hadsereg támadásainak fokozódása közepette Volodimir Zelenszkij nem hajlandó elismerni a valós helyzetet – jelentette ki Alexander Mercouris brit katonai elemző egy YouTube-műsorban.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Henry Nicholls / AFP

Brit elemző: Zelenszkij elvesztette kapcsolatát a valósággal

„Zelenszkij elvesztette kapcsolatát a valósággal” – állítja brit katonai szakértő.

Olyan mértékű előrenyomulás zajlik most, amilyet korábban még nem láttunk a konfliktus során. Ez teljes valóságelhárítás, a realitástól való teljes elszakadás. Korábbi munkáim során is találkoztam olyan emberekkel, akik, amikor minden összeomlott körülöttük, egyfajta képzeletvilágba menekültek, ahol már nem akarták meghallani a rossz híreket. Pontosan ez történik most Zelenszkijjel is. Olyan súlyos a helyzet, hogy már beszélni sem tud róla

– mondta Mercouris.

A szakértő szerint valószínű, hogy hamarosan más kerül a kijevi vezetés élére, de ettől nem várható irányváltás. 

„Ha Zelenszkijt el is távolítják, nem hiszem, hogy ez megváltoztatná Kijev politikai irányát. A 2014-es Majdan óta az egész politikai rendszer kizárólag oroszellenes alapon szerveződik.”

 

