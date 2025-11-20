Drámai fordulat: Zelenszkij és Washington megállapodtak

Zelenszkij és az amerikai fél között létrejött megállapodás új lendületet adhat a háborút lezáró béketerv kidolgozásának. Az ukrán elnök Daniel Driscoll amerikai hadseregminiszterrel tartott tárgyalásán jelezte: Kijev készen áll arra, hogy a washingtoni csapattal közösen finomítsa azt az amerikai javaslatot, amely a fegyveres konfliktus befejezésének alapdokumentuma lehet.

Zelenszkij kész együtt dolgozni az amerikai javaslat béketervén, gyors aláírás jöhet

Fotó: NurPhoto via AFP/Nikolas Mhtrousias

A tárgyalásokon Driscoll átadta a béketerv frissített változatát, amelyet – az Axios szerint – Zelenszkij immár hajlandó konstruktívan áttekinteni. A találkozón mindkét fél elfogadta, hogy „agresszív határidővel” kell haladni, vagyis Washington és Kijev a dokumentum mielőbbi aláírására törekszik. Az elnöki hivatal megerősítette: a két ország szakértői közösen dolgoznak a terv pontosításán.

A helyzet azért figyelemre méltó, mert a korábbi amerikai értesülések szerint Zelenszkij hezitált, és nem akart részt venni olyan tárgyalás-elképzelésekben, amelyekben az amerikai fél orosz tisztviselőkkel folytatott egyeztetései is szerepeltek. Ez állítólag hozzájárult ahhoz, hogy a törökországi találkozó Steve Witkoff amerikai különmegbízottal elmaradt.

Most viszont a jelek szerint fordulat történt. Egy ukrán tisztviselő az Axiosnak úgy nyilatkozott: „A megoldás az, hogy megpróbáljunk együtt dolgozni, és lehetővé tenni a békét.” A kijevi vezetés ezzel azt is üzeni, hogy a diplomácia esélyt kaphat, ha Washington ténylegesen figyelembe veszi az európai és ukrán biztonsági igényeket.

A Trump-adminisztráció ezzel összhangban a november 19–20-i egyeztetéseken arra törekedett, hogy megnyugtassa Ukrajnát és európai partnereit: a javaslat még nem végleges, és a szövetségesek álláspontja beleszámít a végső dokumentumba. Dave Butler, az amerikai hadsereg szóvivője megerősítette, hogy első lépésként egy átfogó tervet kívánnak aláírni az Egyesült Államok és Ukrajna között, a lehető legrövidebb határidővel.

A jelek szerint Zelenszkij most olyan diplomáciai folyamathoz csatlakozott, amely a háború eddigi legambiciózusabb lezárási kísérlete lehet.