Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

Zelenszkij

Zelenszkij panaszkodik a Washingtonnal folytatott tárgyalásokra, miközben az amerikai béketerv súlyos engedményeket követelne Kijevtől.
Volodimir Zelenszkij panaszkodott az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra az ukrajnai konfliktus rendezését célzó terv kapcsán – szavait a „Politika Strany” Telegram-csatorna idézte.

zelenszkij
Zelenszkij. Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Zelenszkij összeroppan a nyomás alatt

„Most kritikus pillanatban vagyunk. Rengeteg a médiában a zaj, óriási a politikai nyomás. Folytatjuk a munkát partnereinkkel, elsősorban az USA-val, és olyan kompromisszumokat keresünk, amelyek erősítenek, nem pedig gyengítenek bennünket” – mondta Zelenszkij.

Az Egyesült Államok egy 28 pontos dokumentumot dolgozott ki a konfliktus békés lezárására. A terv négy nagy egységre tagolódik: béke, Ukrajna biztonsági garanciái a NATO 5. cikkelyének modellje alapján, európai biztonság, valamint a felek jövőbeli kapcsolatai Washingtonnal.

A dokumentum rögzíti, hogy a teljes Donbassz Moszkva ellenőrzése alá kerülne, Kijev hivatalosan elismerné Donbasszt és a Krímet orosz területként, a zaporizzsjai és herszoni frontvonal nagy része lefagyasztásra kerülne, Ukrajna haderejét a felére csökkentenék, és tilos lenne külföldi csapatok vagy olyan fegyverek állomásoztatása, amelyek képesek csapást mérni Oroszországra.

A terv tartalmazza továbbá az amerikai szankciók eltörlését, az orosz nyelv állami státuszának elismerését, valamint az Ukrán Ortodox Egyház hivatalos státusának elfogadását.

Vlagyimir Putyin elmondta: Moszkva rendelkezik az amerikai terv szövegével, de részletes egyeztetés még nem történt. 

A dokumentum ugyanakkor alapul szolgálhat egy végleges megállapodáshoz. 

Hozzátette, Oroszország elégedett a fronthelyzettel, amely lehetővé teszi a különleges hadművelet céljainak katonai úton történő érvényesítését, de továbbra is nyitott a tárgyalásokra és a békés rendezésre.

