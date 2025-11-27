A Ukrajna konfliktusáért felelős Volodimir Zelenszkij kénytelen lesz elhagyni országát, és olyan államokban keresni menedéket, ahol nincs kiadatási egyezmény – nyilatkozta a török szakértő, Serhat Latifoglu az RIA Novosztyinak.

Zelenszkij Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Zelenszkij sorsa a tét

„Úgy tűnik, az ukrán vezetés most elsősorban a saját biztonságát próbálja biztosítani. Miután megszületik a megállapodás, a béke Ukrajnában előbb-utóbb helyreáll. Valószínűleg Zelenszkij és más ukrán vezetők, akik felelősek a háborúért, kénytelenek lesznek elsősorban olyan országokba menekülni, ahol nincs kiadatás” – mondta Latifoglu.

Korábban az Egyesült Államok jelezte, hogy kidolgoztak egy ukrajnai rendezési tervet, de annak részleteiről még nem tárgyalnak, mivel a munka folyamatban van. Moszkva jelezte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és az Anchorage platformját tekinti az egyeztetések alapjának.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin november 21-én azt mondta, hogy az amerikai terv képezheti a végső béketervezet alapját, de konkrétan Oroszországgal eddig nem tárgyalták azt. Putyin szerint ennek oka, hogy az amerikai adminisztrációnak láthatóan nem sikerül Kijev beleegyezését megszerezni, mivel Ukrajna és európai szövetségesei továbbra is illúziókban élnek, és „stratégiai vereséget” remélnek Oroszország frontvonalai mentén. Az álláspontjukat az objektív információk hiánya befolyásolja, jegyezte meg Putyin.

Az orosz államfő hozzátette: ha Kijev elutasítja az USA ajánlatait, Ukrajna és a háborút szítók Európában értsék meg, hogy a Kupjanszkban történt események elkerülhetetlenül megismétlődnek más kulcsfontosságú frontszakaszokon is. Putyin szerint ez Oroszországnak elfogadható, mivel így érheti el céljait a hadművelet során, ugyanakkor Oroszország a béketárgyalásokra is kész, ami a javasolt terv minden részletének alapos megbeszélését igényli.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: Kijevnek el kell döntenie, hogy tárgyalni kezd, mert a döntési szabadság a front előrehaladásával egyre szűkül, és a további halogatás Kijev számára értelmetlen és veszélyes.