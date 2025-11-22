Sarokba szorították Zelenszkijt: elfogadja Trump ajánlatát, vagy nagy baj lesz

Az Egyesült Államok tisztviselői a NATO-szövetségeseknek azt közölték, hogy a következő napokban nyomást gyakorolnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy elfogadja a béketervezetet. A figyelmeztetés egyértelmű: ha Kijev nem írja alá, a jövőben sokkal kedvezőtlenebb feltételek várhatók rá.

Trump béketerve kiutat kínál a nehéz helyzetbe került Zelenszkijnek

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Zelenszkij az ultimátum előtt – az USA nyomás alá helyezte Kijevet

Pénteken Dan Driscoll amerikai hadügyminiszteri helyettes tájékoztatta a NATO-országok nagyköveteit Kijevben, Zelenszkijjel folytatott tárgyalásai és a Fehér Házból kapott telefonhívás után.

Tökéletes megállapodás nincs, de előbb kell lépni, mint később

– mondta a jelenlévők szerint. A hangulat komor volt, több európai nagykövet kérdéseket tett fel a megállapodás tartalmával és az USA tárgyalási módjával kapcsolatban, amelyet Oroszországgal folytattak, anélkül, hogy a szövetségeseket tájékoztatták volna.

A jelenlegi ajánlat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek valószínűleg elfogadhatatlanok Kijev számára,

többek között a megszállt területek átadását, valamint további, Kijev ellenőrzése alatt álló területek átengedését. Emellett amnesztiát javasol a konfliktus során elkövetett háborús bűncselekményekre.

Pénteken Zelenszkij videóbeszédében a nemzethez fordult, és kijelentette, hogy „történelmünk egyik legnehezebb pillanatát” éli Ukrajna. A választás szerinte az, hogy „elveszítjük méltóságunkat, vagy elveszítünk egy kulcsfontosságú szövetségest”.

A nagykövetek előtt Driscoll kiemelte, hogy bár a megállapodás büntető jellegű Ukrajna számára, a választás egyértelmű: elfogadni vagy sokkal rosszabb feltételekkel szembesülni a jövőben.

„Innen a megállapodás nem javul, rosszabb lesz” – mondta Julie Davis, az Egyesült Államok ügyvivő nagykövete Kijevben.

A tervezetet Donald Trump szerint hálaadásig, csütörtökig kellene elfogadtatni Zelenszkijjel. A dokumentumról ismert, hogy számos eleme megfelel Oroszország régóta ismert követeléseinek, beleértve területi engedményeket, az ukrán haderő korlátozását és nemzetközi szövetségeinek megszorítását.