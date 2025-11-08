Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, a Telegram-csatornáján tett közzé felhívást, miszerint további szankciókra van szükség Oroszország ellen, és az Európai Uniónak még nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Moszkvára.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével

Fotó: AFP

Zelenszkij nyomul Brüsszelben: több szankciót és fokozott támogatást követel

Zelenszkij így fogalmazott:

Szükség van szankciókra, hogy Oroszország ne folytathassa a háborút. (…) Elengedhetetlen egy európai döntés a befagyasztott orosz vagyontárgyak ügyében, további szankciók, támogatás és Ukrajna védelmének erősítése.

Hozzátette, hogy értékeli az eddigi uniós segítséget, ugyanakkor még nagyobb nyomást vár Oroszországra.

Korábban Zelenszkij jelezte, hogy készen áll találkozni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, de csak abban az esetben, ha a találkozóból kézzelfogható eredmény születik.