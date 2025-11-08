Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Ursula von der Leyen

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij az Európai Unióhoz fordult, és további szankciókat követel Oroszország ellen, valamint erősebb támogatást kért Ukrajna számára. Az ukrán elnök szerint csak így lehet megakadályozni Moszkva háborús törekvéseit, és hangsúlyozta, hogy kész találkozni Putyinnal, ha a megbeszélésből kézzelfogható eredmény születik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der LeyenMoszkvaOroszországVolodimir Zelenszkij

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, a Telegram-csatornáján tett közzé felhívást, miszerint további szankciókra van szükség Oroszország ellen, és az Európai Uniónak még nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Moszkvára.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével
Fotó: AFP

Zelenszkij nyomul Brüsszelben: több szankciót és fokozott támogatást követel

Zelenszkij így fogalmazott:

Szükség van szankciókra, hogy Oroszország ne folytathassa a háborút. (…) Elengedhetetlen egy európai döntés a befagyasztott orosz vagyontárgyak ügyében, további szankciók, támogatás és Ukrajna védelmének erősítése.

Hozzátette, hogy értékeli az eddigi uniós segítséget, ugyanakkor még nagyobb nyomást vár Oroszországra.

Korábban Zelenszkij jelezte, hogy készen áll találkozni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, de csak abban az esetben, ha a találkozóból kézzelfogható eredmény születik.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!