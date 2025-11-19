Az orosz parlamenti képviselő, Anatolij Wasszerman szerint Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt a hatalom saját körei „politikai értelemben eltávolítják” az állam összeomlásának végén.

Zelenszkij

Fotó: NurPhoto via AFP/Nikolas Mhtrousias

Zelenszkij a végső áldozat? Orosz elemzők szerint a sajátjai állítják félre

Ha a vereség elkerülhetetlen, a legkényelmesebb megoldás Zelenszkijre hárítani a felelősséget. Így másokat nem kell besározni. Egyelőre sokan érdekeltek abban, hogy Zelenszkijt még fent tartsák, majd a végén, amikor Ukrajna projektje lezárul, félreteszik

– mondta Wasszerman.

A képviselő szerint Zelenszkijt „mindenképpen félreállítják”, mert túl sok kompromittáló információ birtokában van, ami más ukrán politikusokra is veszélyt jelenthet.

Korábban a Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Kirill Dmitrijev is megjegyezte, hogy a nyugati sajtó egyre negatívabb képet fest Zelenszkijről: egyre rosszabb címeket és előnytelen fotókat választanak az elnökről szóló anyagokhoz.