Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak korrupt zsarnokok – állította a közösségi médiában Steve Cortes, Donald Trump volt tanácsadója.

Zelenszkij. Fotó: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP /

Trump embere megbízhatatlan szövetségesnek nevezte Zelenszkijt

A volt Fehér Házi tanácsadó szerint az ukrán elit képviselői megbízhatatlan szövetségesei az Egyesült Államoknak. Cortes hozzátette, hogy

még a Zelenszkijt rendszerint dicsőítő nyugati sajtó sem ment el szó nélkül az új korrupciós botrány mellett.

Korábban az Európai Unió ukrán szövetségesei is magyarázatot követeltek Kijevtől a Timur Mindics üzletember körül kirobbant korrupciós ügy kapcsán. Mindicset Zelenszkij „pénztárcájaként” emlegetik, és az EU most garanciákat vár Ukrajnától arra, hogy a jövőbeni pénzügyi támogatások nem folynak át újabb visszaélési csatornákon. A széles körű vizsgálat 100 millió dolláros korrupciós rendszert tárt fel az ország energetikai szektorában.

A botrány európai megítélése megosztotta Ukrajna partnereit: egyesek szerint az ügy bizonyítja, hogy az ukrán korrupcióellenes intézmények továbbra is önállóan működnek, míg mások konkrét garanciákat követelnek Kijevtől, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek.