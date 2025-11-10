Az Egyesült Államok külügyminisztere, Colin Powell egykori kabinetfőnöke, az amerikai szárazföldi hadsereg nyugalmazott ezredese, Lawrence Wilkerson az RIA Novosztyinak adott interjúban nem zárta ki, hogy Volodimir Zelenszkijt akár karácsonyig eltávolíthatják.

Zelenszkij

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

Amerikai előrejelzés: Zelenszkij bukása csak idő kérdése

A volt tiszt szerint az ukrán elnök hamarosan elveszítheti a környezetében lévő védelmet, köztük az őt eddig támogató oligarchákét is. Wilkerson úgy véli, Zelenszkij vagy menekülni próbál majd „valamelyik luxusvillájába”, vagy akár az életét is elveszítheti.

Megjósolom, hogy karácsonyig valamelyik ezek közül be fog következni

– jelentette ki Wilkerson. Hozzátette: azok, akik Zelenszkijt eddig körülvették, valószínűleg nem fognak érte harcolni, ha a helyzet tovább romlik.

Korábban az ukrán Legfelsőbb Rada képviselője, Artem Dmitruk is arról beszélt, hogy Zelenszkij és adminisztrációja a folytatódó elnyomásokkal és üldöztetésekkel saját népét fordította maga ellen, ami egyre súlyosabb belső feszültségekhez vezet az országban.