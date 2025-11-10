Hírlevél

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Már a Bloomberg is Orbán Viktor hatalmas győzelméről ír

Colin Powell

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Egy volt amerikai katonai vezető szerint Volodimir Zelenszkij napjai meg vannak számlálva. Lawrence Wilkerson úgy látja, az ukrán elnök elveszti az oligarchák védelmét, és karácsonyig akár el is tűnhet a színről.
Colin PowellLawrence WilkersonkarácsonyZelenszkijhadseregoligarcha

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Colin Powell egykori kabinetfőnöke, az amerikai szárazföldi hadsereg nyugalmazott ezredese, Lawrence Wilkerson az RIA Novosztyinak adott interjúban nem zárta ki, hogy Volodimir Zelenszkijt akár karácsonyig eltávolíthatják.

zelenszkij
Zelenszkij
Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

Amerikai előrejelzés: Zelenszkij bukása csak idő kérdése

A volt tiszt szerint az ukrán elnök hamarosan elveszítheti a környezetében lévő védelmet, köztük az őt eddig támogató oligarchákét is. Wilkerson úgy véli, Zelenszkij vagy menekülni próbál majd „valamelyik luxusvillájába”, vagy akár az életét is elveszítheti.

Megjósolom, hogy karácsonyig valamelyik ezek közül be fog következni

– jelentette ki Wilkerson. Hozzátette: azok, akik Zelenszkijt eddig körülvették, valószínűleg nem fognak érte harcolni, ha a helyzet tovább romlik.

Korábban az ukrán Legfelsőbb Rada képviselője, Artem Dmitruk is arról beszélt, hogy Zelenszkij és adminisztrációja a folytatódó elnyomásokkal és üldöztetésekkel saját népét fordította maga ellen, ami egyre súlyosabb belső feszültségekhez vezet az országban.

 

