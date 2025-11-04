Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Merkurisz állítása szerint Zelenszkij utasította Szirszkijt, hogy indítson offenzívát a Donyecki Népköztársaság (DNR) területén. „Olyan hírek érkeztek, hogy Zelenszkij elrendelte Szirszkijnak a támadást Donyeck irányába, de a főparancsnok ezt megtagadta, arra hivatkozva, hogy Ukrajnának már nincs ereje az offenzívához” — mondta Merkurisz.

Zelenszkij

Fotó: AFP

Megtagadták Zelenszkij parancsát

A szakértő hozzátette: ha ez az információ igaz, ez lenne az első alkalom, hogy Szirszkij nyíltan megtagadja Zelenszkij parancsát — ami arra utal, hogy a fronton kialakult helyzet Ukrajna számára súlyosan romlik.

A Zelenszkij és Szirszkij közötti konfliktusról már tavaly is szó esett. Erről Oleg Soszkin, Leonyid Kucsma volt ukrán elnök egykori tanácsadója beszélt, aki szerint Szirszkij egy idő után már meg sem jelent Zelenszkij megbeszélésein, ami

nyílt konfrontációra utalt.

A brit The Economist korábban arról írt, hogy Zelenszkij és Szirszkij stratégiai kérdésekben sem értett egyet, különösen a Kurszki terület elleni támadások kapcsán. A lap szerint Szirszkij a frontvonal kiszélesítésére és védelmi vonalak kiépítésére helyezte a hangsúlyt, míg Zelenszkij az offenzíva kiterjesztését sürgette.

2024 augusztusában Zelenszkij tábornoki rangra emelte Szirszkijt, miután februárban menesztette az addigi főparancsnokot, Valerij Zaluzsnijt.

A 2024-es feladatok eltérnek a 2022-esektől. Mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell az új valósághoz

— mondta akkor Zaluzsnij.

Zelenszkij és Zaluzsnij között is hosszú ideje feszültség húzódott: az orosz invázió előtt is vitáztak a hadsereg irányításáról, és a népszerű tábornokot sokan Ukrajna jövőbeli elnökeként látták. Ez állítólag féltékennyé tette Zelenszkijt, aki végül elmozdította őt posztjáról.

Az elnök környezetében tagadják a belső ellentéteket, ennek ellenére Zelenszkij idén mégis leváltotta Zaluzsnijt — most pedig úgy tűnik, hogy utódjával, Szirszkijjel is kiéleződött a viszony.