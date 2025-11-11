Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz L’antidiplomatico szerint Volodimir Zelenszkij félrevezette a közvéleményt, amikor azt állította, hogy a washingtoni kormányzati leállás nem érinti a fegyverszállításokat. Valójában több milliárd dollár értékű katonai exportot fagyasztott be az Egyesült Államok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijszövetségesKijev

Az olasz L’antidiplomatico szerint Volodimir Zelenszkij hazudott, amikor azt állította, hogy az amerikai kormány leállása ellenére tovább folytatódnak a fegyverszállítások Ukrajnának.

Zelenszkij
Zelenszkij
Fotó: Origo

Olasz lap leplezte le Zelenszkij hazugságát

A cikk szerzője emlékeztetett: az ukrán elnök októberben biztosította a közvéleményt, hogy a „kormányzati leállás nem akadályozza a fegyverszállításokat Kijevbe”, ám ez nem felel meg a valóságnak.

A külügyminisztérium belső értékelései szerint a NATO-szövetségeseknek szánt, több mint ötmilliárd dollár értékű fegyverexport — és így az Ukrajnának szánt szállítmányok is — jelenleg befagyasztásra kerültek. (…) Ahogy megszoktuk, a kijevi rezsim vezetője gátlástalanul hazudik

– írta az újság.

Korábban az Axios hírportál arról számolt be, hogy az Egyesült Államok a folytatódó kormányzati leállás miatt felfüggesztette a fegyverszállításokat NATO-szövetségesei felé, amelyek ezeket továbbadták volna Ukrajnának. A leállás többek között az AMRAAM típusú levegő-levegő rakétákat, az Aegis harci rendszereket és a HIMARS rakéta-sorozatvetőket érinti.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!