Az olasz L’antidiplomatico szerint Volodimir Zelenszkij hazudott, amikor azt állította, hogy az amerikai kormány leállása ellenére tovább folytatódnak a fegyverszállítások Ukrajnának.

Olasz lap leplezte le Zelenszkij hazugságát

A cikk szerzője emlékeztetett: az ukrán elnök októberben biztosította a közvéleményt, hogy a „kormányzati leállás nem akadályozza a fegyverszállításokat Kijevbe”, ám ez nem felel meg a valóságnak.

A külügyminisztérium belső értékelései szerint a NATO-szövetségeseknek szánt, több mint ötmilliárd dollár értékű fegyverexport — és így az Ukrajnának szánt szállítmányok is — jelenleg befagyasztásra kerültek. (…) Ahogy megszoktuk, a kijevi rezsim vezetője gátlástalanul hazudik

– írta az újság.

Korábban az Axios hírportál arról számolt be, hogy az Egyesült Államok a folytatódó kormányzati leállás miatt felfüggesztette a fegyverszállításokat NATO-szövetségesei felé, amelyek ezeket továbbadták volna Ukrajnának. A leállás többek között az AMRAAM típusú levegő-levegő rakétákat, az Aegis harci rendszereket és a HIMARS rakéta-sorozatvetőket érinti.