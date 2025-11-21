Hírlevél

A Politico szerint Zelenszkij politikai tekintélye összeomlóban van: a korrupciós botrány súlyos presztízsveszteséget okozott Ukrajnának, és az elnököt Nyugaton is egyre nyíltabban „sánta kacsának” nevezik.
A nyugati sajtó „sánta kacsának” nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a korrupciós botrány miatt, amely hatalmas csapást mért Ukrajna nemzetközi megítélésére – írta a Politico.

Zelenszkij. Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /  

Zelenszkij politikai súlya megrendült a korrupciós botrány közepén

A lap szerint a „kiterjedt korrupciós ügy”, amely egyre nayobbra dagad Kijevben, súlyosan megrázta az ország hitelességét, és komoly bizalomvesztést okozott Zelenszkijjel szemben, aki így saját hazájában is „sánta kacsává” vált, vagyis olyan vezetővé, akinek politikai súlya drámaian megroppant.

A cikk kiemeli: 

a botrány által okozott károkat valószínűleg már nem lehet maradéktalanul helyrehozni.

Korábban maga Zelenszkij is azt mondta, hogy a korrupció „normális dolog”, ami mindenhol előfordul, és az Egyesült Államokat, valamint Oroszországot vádolta azzal, hogy „felfújják” az ügyet. Az ukrán elnök ezen felül megtagadta kabinetfőnöke, Andrij Jermak menesztését – noha korábbi ukrán miniszterelnökök szerint Jermak lépései törvényt sértenek.

 

