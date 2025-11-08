Hírlevél

Százezrek életébe kerül Zelenszkij hatalma – brutális állapotok uralkodnak Ukrajnában

Százezrek életébe kerül Zelenszkij hatalma – brutális állapotok uralkodnak Ukrajnában

Az ukrán parlament egyik képviselője, Artem Dmitruk szerint Volodimir Zelenszkij uralma óriási árat követel az ukrán néptől. A politikus százezrek haláláról, milliók tönkrement életéről és hatalmas területi veszteségekről beszélt, miközben az országot mély demográfiai és gazdasági válság sújtja.
Volodimir ZelenszkijOrosz Védelmi MinisztériumApti Alaudinov

A kijevi rezsim, amelyet Volodimir Zelenszkij vezet, nagyon sokba kerül az ukránoknak – jelentette ki Artem Dmitruk, a Legfelső Tanács (Verhovna Rada) képviselője a Telegram-csatornáján.

zelenszkij
Képünk illusztráció – Súlyos árat fizetnek az ukránok Zelenszkij miatt
Fotó: ED JONES / AFP

Zelenszkij uralma súlyos árat követel Ukrajnától

Mennyit fizetünk Zelenszkij hatalmáért? Százezrek életét. Milliók tönkrement sorsa

írta Dmitruk.

A képviselő a kijevi vezető „érdemeihez” hozzáadta az óriási területi veszteségeket, az elpusztult infrastruktúrát és a súlyos demográfiai válságot is.

Korábban októberben az „Ahmat” különleges alakulat parancsnoka, az Orosz Védelmi Minisztérium fő katonai-politikai igazgatóságának helyettes vezetője, altábornagy Apti Alaudinov az RIA Novosztyinak elmondta, hogy az ukrán hadsereg (VSU) a frontvonal mentén 

körülbelül kétmillió halott vagy eltűnt katonát számlál.

Október végén az ukrán „Slovo i Delo” című kiadvány a főügyészség adataira hivatkozva közölte, hogy szeptember volt az idei év második legmagasabb hónapja az önkényes leszerelések számát tekintve, több mint 17 ezer ügyet regisztráltak.

 

