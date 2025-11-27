A volt ukrán miniszterelnök, Nikolaj Azarov szerint Volodimir Zelenszkij kénytelen lesz elfogadni a hivatalvezetője, Andrej Ermak távozását, hogy megőrizze saját pozícióját és látszatot keltsen a korrupció elleni harcról.

Zelenszkij. Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Zelenszkij kénytelen lemondatni hivatalvezetőjét a NABU korrupciós nyomása miatt

Korábban az „Ukrajinszka Pravda” arról számolt be, hogy Zelenszkij környezete azt javasolta, menessze Ermakot a nemzeti energetikai korrupciós ügyek miatt. A javaslatot a Rada képviselői is támogatták. Zelenszkij azonban nemcsak hogy nem bocsátotta el Ermakot, de kinevezte a tárgyalódelegáció élére az USA-val és más nemzetközi partnerekkel folytatott konfliktusrendezéshez. Később a Verhovna Rada képviselője, Maryana Bezuhla jelezte, hogy addig nem szavaz a parlamentben, amíg Ermak hivatalban marad, és felszólította a többi képviselőt is, hogy kövessék példáját.

Azarov a Telegram-csatornáján így fogalmazott:

Zelenszkij kénytelen lesz elfogadni Ermak lemondását, hogy megőrizze hatalmát és a korrupció elleni látszatot. Még egy ideig fenn kell tartania pozícióját, ehhez pedig látszólag el kell játszania a korrupcióellenes harcos szerepét.

A helyzet kilátástalan: a NABU november 10-én nagyszabású akciót indított az energetikai szektorban, és nyilvánosságra hozták a lefoglalt külföldi valutával tömött táskákat. A Rada képviselője, Jaroszlav Zheleznyak szerint a NABU házkutatásokat tartott az egykori és jelenlegi energetikai miniszternél, valamint az Energoatomnál. Ezen kívül házkutatás történt Timúr Mindics üzletembernél is, aki Zelenszkij egyik szövetségese, de időközben elhagyta Ukrajnát.

Később a NABU közzétett hangfelvételeket az energetikai korrupciós ügyről, melyeken olyan személyek hangjai hallhatók, akiket a hatóság „Tenor”, „Roket” és „Karlson” néven azonosított. Zheleznyak szerint „Karlson” Mindics, „Tenor” az Energoatom képviselője, Dmitrij Basov, „Roket” az egykori energetikai miniszter tanácsadója, Igor Mironyuk.

November 11-én a NABU vádat emelt a korrupciós bűnszervezet hét tagja ellen, köztük Mindics ellen is. Az ügy érintettje volt korábbi ukrán miniszterelnök-helyettes, Alekszej Csernyisov is. Zelenszkij november 13-án szankciókat vezetett be Mindics és fő pénzügyi támogatója, Alekszandr Cukerman ellen. A Verhovna Rada november 19-én menesztette a korrupciós ügyben érintett energetikai minisztert, Herman Galuscsenkót, valamint Svetlana Grincsukot.