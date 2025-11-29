A politikai háttérbeszámolók úgy fogalmaztak, hogy Zelenszkij pozíciója látványosan gyengült azzal, hogy a korrupciós botrány után Jermak lemondott. Kijevi források szerint ez a lépés már nem is az elnök valódi döntése volt, hanem a NABU eljárásai és az ellenzéki nyomás kényszerítette ki. Többen úgy értékelték, hogy mindez a hatalmi vertikum megbomlásának egyértelmű előjele, és egyesek a közelgő politikai összeomlás lehetőségét is felvetették. A beszámolók szerint az is kulcskérdéssé vált, vajon hogyan képes az állam fenntartani működését, miközben a korrupció gyanúja immár az elnök közvetlen környezetét érinti - írja a Sztrana.

Zelenszkij hatalomvesztése: Jermak távozása felgyorsítja az összeomlást

Fotó: AFP

Miután Jermak távozásának híre megjelent, több politikai szereplő arról beszélt, hogy Zelenszkij már nem tekinthető a „hatalom forrásának”. A minisztériumok és a biztonsági szolgálatok állítólag egyre kevésbé reagálnak az elnöki hivatal közvetlen utasításaira. Elemzők szerint mindez különösen veszélyes a háború közepén, mert érintheti a költségvetést, az energiabiztonságot, a haditechnikai beszerzéseket és a katonai morált is. Több bennfentes szerint a legfontosabb kérdés, hogy a döntéshozatal mikor és milyen formában kerülhet át a parlamenthez vagy új koalíciókhoz.

A parlamenti erőviszonyok átrendeződése és az elnök befolyásának eróziója

A frakcióvezető, Arakhamia köre már korábban is konfliktusban állt Jermakkal. Épp ezért a lemondás után olyan forgatókönyvek kerültek elő, amelyekben a döntéshozatal súlypontja a parlament felé tolódna. A háttérben felmerült egy „nemzeti egység” kormány ötlete is, amelyben az elnök politikai kontrollja gyakorlatilag megszűnne. A pletykák szerint az sem kizárt, hogy a Nép Szolgája frakció egy része átállhat egy ellen-Zelenszkij koalícióhoz, amelyben Porosenko és nyugati támogatású körök játszanának főszerepet.

Frakcióforrások szerint a parlament stabilizálódni fog, a költségvetést pedig időben elfogadják – ám mindez már nem az elnöki hivatal irányításának eredménye. A biztonsági szolgálatok, köztük a SZBU és a nyomozóhatóságok, állítólag egyre inkább saját logikájuk szerint működnek, főként Jermak politikai koordinációjának megszűnésével.