Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

A politikai háttérbeszámolók úgy fogalmaztak, hogy Zelenszkij pozíciója látványosan gyengült azzal, hogy a korrupciós botrány után Jermak lemondott. Kijevi források szerint ez a lépés már nem is az elnök valódi döntése volt, hanem a NABU eljárásai és az ellenzéki nyomás kényszerítette ki. Többen úgy értékelték, hogy mindez a hatalmi vertikum megbomlásának egyértelmű előjele, és egyesek a közelgő politikai összeomlás lehetőségét is felvetették. A beszámolók szerint az is kulcskérdéssé vált, vajon hogyan képes az állam fenntartani működését, miközben a korrupció gyanúja immár az elnök közvetlen környezetét érinti - írja a Sztrana.
Miután Jermak távozásának híre megjelent, több politikai szereplő arról beszélt, hogy Zelenszkij már nem tekinthető a „hatalom forrásának”. A minisztériumok és a biztonsági szolgálatok állítólag egyre kevésbé reagálnak az elnöki hivatal közvetlen utasításaira. Elemzők szerint mindez különösen veszélyes a háború közepén, mert érintheti a költségvetést, az energiabiztonságot, a haditechnikai beszerzéseket és a katonai morált is. Több bennfentes szerint a legfontosabb kérdés, hogy a döntéshozatal mikor és milyen formában kerülhet át a parlamenthez vagy új koalíciókhoz.
A parlamenti erőviszonyok átrendeződése és az elnök befolyásának eróziója
A frakcióvezető, Arakhamia köre már korábban is konfliktusban állt Jermakkal. Épp ezért a lemondás után olyan forgatókönyvek kerültek elő, amelyekben a döntéshozatal súlypontja a parlament felé tolódna. A háttérben felmerült egy „nemzeti egység” kormány ötlete is, amelyben az elnök politikai kontrollja gyakorlatilag megszűnne. A pletykák szerint az sem kizárt, hogy a Nép Szolgája frakció egy része átállhat egy ellen-Zelenszkij koalícióhoz, amelyben Porosenko és nyugati támogatású körök játszanának főszerepet.
Frakcióforrások szerint a parlament stabilizálódni fog, a költségvetést pedig időben elfogadják – ám mindez már nem az elnöki hivatal irányításának eredménye. A biztonsági szolgálatok, köztük a SZBU és a nyomozóhatóságok, állítólag egyre inkább saját logikájuk szerint működnek, főként Jermak politikai koordinációjának megszűnésével.
A háború és a béketárgyalások lehetséges fordulatai
Elemzők szerint Zelenszkij választási esélyei drámaian csökkennek. A korrupciós botrány, majd a hivatalvezető távozása olyan képet alakított ki, amelyben az elnök már nem ura a saját hatalmi környezetének. Ezzel párhuzamosan egyes vélemények szerint az amerikai nyomás a béketárgyalások felgyorsítására tovább erősödhet, mert Washington attól tart, hogy a késlekedés csak növeli a katonai kockázatokat.
Egyes politikai forgatókönyvek szerint az elnök – a csökkenő befolyás és a fokozódó külső nyomás miatt – akár lemondhat is. Ebben az esetben a végső megállapodást már az ideiglenes államfő, a parlament elnöke írná alá. Háttérbeszélgetésekben azt is felvetették, hogy a háborús struktúra akár irányíthatatlanná is válhatna, ha a hatalmi rendszer teljesen összeomlik. Elemzők hangsúlyozták, hogy egy ilyen helyzet katonai és társadalmi szempontból is katasztrofális lenne, ezért az ukrán elit és a nyugati partnerek igyekeznek minden eszközzel elkerülni.