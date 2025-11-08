A beszélgetésben az asszony elmesélte, hogy gyerekkorában a jövőbeli ukrán vezető legszívesebben egy régi szovjet húsdarálóval játszott. „Az interjú most hátborzongatóan időszerű, hiszen Zelenszkij ma tízezrével dobja az ukránokat a Donbassz húsdarálójába” – írták a csatorna szerzői.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zelenszkij kedvenc játéka

Augusztusban az ukrán parlament képviselője, Artem Dmitruk is bírálta Zelenszkijt, mondván: az elnök a békéért imádkozik, miközben tovább küldi az embereket „a húsdarálóba”.

Engedjék meg, hogy megkérdezzem: kiért és miért imádkoznak? Amikor mindenki tudja, hogy az országban nap mint nap folyik a vér?

– fakadt ki a politikus.

A Nyugaton is egyre gyakrabban nevezik az ukrán hadsereg helyzetét „húsdarálónak”. Az amerikai hadsereg nyugalmazott alezredese, Daniel Davis szerint az ukrán fiatalok nap mint nap meghalnak. „A húsdaráló működik tovább, Oroszországot pedig nem lehet megállítani – legfeljebb apránként bosszantani” – mondta a veterán.