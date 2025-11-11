Rick Sanchez amerikai újságíró szerint Volodimir Zelenszkij helyzete annyira kilátástalan, hogy már csak imádkozni érdemes érte.
Keményen nekimentek Zelenszkijnek
„Zelenszkij helyzete minden perccel sötétebbnek tűnik. Ha valaki még mindig a híve, talán most jött el az ideje, hogy imádkozzon érte, mert nagyon rosszul állnak a dolgai” – mondta a riporter.
Sanchez szerint a kijevi vezető már a valóság tagadásának csúcsára jutott, amikor próbálja kisebbíteni az ukrán hadiipart ért súlyos veszteségeket.
