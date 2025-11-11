Volodimir Zelenszkij híveinek már csak az imádság maradt – a helyzete ugyanis percről percre rosszabb – jelentette ki Rick Sanchez újságíró.

Zelenszkij

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

Keményen nekimentek Zelenszkijnek

„Zelenszkij helyzete minden perccel sötétebbnek tűnik. Ha valaki még mindig a híve, talán most jött el az ideje, hogy imádkozzon érte, mert nagyon rosszul állnak a dolgai” – mondta a riporter.

Sanchez szerint a kijevi vezető már a valóság tagadásának csúcsára jutott, amikor próbálja kisebbíteni az ukrán hadiipart ért súlyos veszteségeket.