A történet úgy indult, hogy a pénteki házkutatás után Andrij Jermak, aki hosszú időn át Zelenszkij egyik legfontosabb stratégiai tanácsadója volt, váratlanul beadta lemondását. A kijevi korrupcióellenes nyomozók akciója gyorsan átrendezte a hatalmi viszonyokat, és a politikai körökben azonnal megjelentek olyan értékelések, amelyek szerint a frissen kirobbant korrupciós botrány az eddiginél is mélyebbre vághat Ukrajna elitején belül. Források szerint Jermak az elmúlt években kulcsfigurája volt a béketárgyalásoknak, a diplomáciai kapcsolattartásnak és az elnöki hivatal egész működésének. Most mégis arról írt: elegük van belőle, megalázták, ezért inkább a front felé veszi az irányt.

A New York Postnak küldött üzenetében azt írta: „A frontra megyek, és készen állok bármiféle megtorlásra. Tisztességes ember vagyok.” Egy másik üzenetében pedig arról beszélt, hogy méltósága sérült, és nem kapott védelmet azoktól, akik pontosan tudják, mi történt valójában. A levelekben többször is utalt arra, hogy február 24-én Kijevben tartózkodott, amikor a háború teljes erővel kitört, és szerinte mindent megtett, amit hazája megkövetelt. Azt is hozzátette, ha ezután már nem reagál hívásokra, azért lesz, mert teljesen másfelé veszi az irányt. Egyelőre nem világos, milyen formában kíván a frontra utazni, és hogy csatlakozik-e az ukrán fegyveres erőkhöz.

A lemondás napja és a politikai következmények

A pénteki nap egészét mély bizonytalanság lengte körül. A kijevi elnöki hivatalban többen úgy értékelték, hogy Jermak távozása akár komoly irányváltást is hozhat az ukrán döntéshozatalban. A háttérben állítólag épp azon dolgozott, hogy az amerikai delegációval egyeztessen a béketerv újabb részleteiről, amikor a házkutatás híre és a pályáját kettétörő botrány egyszerre robbant. A beszámolók szerint a washingtoni tárgyalásokra már nem tudott megjelenni, és ezzel egy kulcsfontosságú diplomáciai folyamat is megszakadt. Egyes informátorok szerint mindez nem csupán személyes tragédia: a lemondás politikai vakuhelyzetet teremt Zelenszkij körül, aki épp a legnehezebb időszakban veszítette el egyik legközelebbi bizalmasát.