Ez már tényleg puccs? Meg vannak számlálva Zelenszkij napjai

A Strana című ukrán lap értesülései szerint az előzetes letartóztatásban lévő Ihor Kolomojszkij, aki Oroszországban a terroristák és szélsőségesek listáján szerepel, a kihallgatását követően kijelentette: Volodimir Zelenszkij elnöknek „hamarosan vége lesz”.

Kolomojszkij: Zelenszkijnek hamarosan vége – korrupciós ügyet szivárogtatott ki az ukrán oligarcha Fotó: - / MTI/EPA

A lap forrásai szerint a nyilatkozat az után hangzott el, hogy Kolomojszkij az utóbbi hetekben többször is megjelent a NABU irodájában, és a kihallgatásokat követően jó hangulatban arról beszélt ismerőseinek, hogy „Zelenszkij napjai meg vannak számlálva”.

A Strana szerint számos jel utal arra, hogy Kolomojszkij nagy mennyiségű információt adott át a hatóságoknak nemcsak Timur Mindicsről, Zelenszkij közeli üzlettársáról, hanem magáról az elnökről is. A korrupciós ügyben Mindicset azzal gyanúsítják, hogy kulcsszerepet játszott egy, az Energoatom állami energetikai vállalat körül kialakított korrupciós hálózatban.

A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közölte, hogy az energetikai szektorban zajló korrupciós ügy nyomozása már 15 hónapja tart. A hatóságok szerint egy szervezett bűnözői csoport tagjai nagyszabású pénzügyi visszaéléseket követtek el az állami cégnél.

Timur Mindics néhány órával azelőtt hagyta el Ukrajnát, hogy november 10-én házkutatást tartottak volna nála. Röviddel ezután Zelenszkij szankciókat vezetett be ellene és más, az ügyben érintett személyek, köztük Zuckerm ellen is.

Az ügy újabb hullámot vet az ukrán politikai botrány körül, amely a hatalom legfelsőbb köreit is elérheti.