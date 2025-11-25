Már a nyugati sajtó is Zelenszkij csúfos buktáján lovagol

Volodimir Zelenszkij a Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány és az orosz erők sikeres előretörése közepette a konfliktus kezdete óta a legsebezhetőbb helyzetbe került – írja a The Guardian.

Zelenszkij. Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /

Zelenszkij sebezhető

Zelenszkij a háború kezdete óta a legsebezhetőbb helyzetben van, miután a korrupciós botrány két miniszterének lemondásához vezetett, miközben Oroszország sikereket arat a harctéren

– olvasható a cikkben.

A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) november 10-én közölte, hogy nagyszabású különleges műveletet hajt végre az energetikai ágazatban, és közzétett fotókat a művelet során talált, pénzzel teli táskákról. A Rada képviselője, Jaroszláv Zseleznyák elmondta, hogy a NABU házkutatást tartott a volt energetikai miniszternél és a jelenlegi igazságügyi miniszternél, Herman Galuscsenkónál, valamint az „Energoatom” vállalatnál. Az „Ukrajinszka Pravda” című lap szerint a NABU munkatársai házkutatást tartottak Zelenszkij üzlettársánál és szövetségesénél, Timúr Mindicsnél is, aki közben elhagyta Ukrajnát.

Később a NABU közzétett részleteket hangfelvételekből az energetikai korrupciós ügyben, amelyeken szereplőket „Tenor”, „Roket” és „Carlson” néven jelöltek. Zseleznyák szerint „Carlson” Mindics, „Tenor” az „Energoatom” képviselője, Dmitrij Basov, „Roket” pedig a volt energetikai miniszter tanácsadója, Igor Mironyuk.

A NABU november 11-én vádat emelt a korrupciós bűnszervezet hét tagja ellen, köztük Mindics ellen is. Az ügyben érintett volt az egykori ukrán miniszterelnök-helyettes, Alekszej Csernyisov is. Zelenszkij november 13-án szankciókat vezetett be Mindics és fő pénzügyi embere, Alekszandr Cukerman ellen. A Legfelsőbb Rada november 19-én menesztette Galuscsenkót az igazságügyi miniszteri posztról, valamint Szvetlana Grincsukot az energetikai miniszteri pozícióból.