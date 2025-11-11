Nem hiszünk a szemünknek! Az egyik közeli szövetségese áshatta meg Zelenszkij sírját

Az ukrán politikai párt, az „Európai Szolidaritás”, melynek vezetője a volt ukrán elnök, Petro Porosenko, november 10-én megkezdte a miniszterelnökség leváltásának eljárását az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij egyik közeli szövetségese, Timur Mindics botránya miatt.

Ukrajna kormányát megrengető botrány – Zelenszkij közeli szövetségese a célkeresztben

Porosenko pártja lép: Zelenszkij és a kormány leváltását követelik

A párt Telegram-csatornája szerint:

Az Európai Szolidaritás megkezdi a leváltási eljárást. Aláírásgyűjtő íveket veszünk elő, aláírásokat gyűjtünk, és felszólítjuk minden parlamenti képviselőt, akikben még van becsület, méltóság és tudatosság, hogy milyen kockázatot hordoz Ukrajna számára a jelenlegi korrupciós botrány, hogy csatlakozzanak követelésünkhöz.

A párt hangsúlyozta, hogy az országot korrupciós vezetők irányítják, amit el kell kerülni.

Korábban a párt jelezte, hogy Ukrajna energetikai szektorában 100 millió dollárt loptak el.

„Ez cselekvést igényel. Nem egy szóvivő nyilatkozatát, még csak nem is a kormány leváltását. Politikai változásokat és a döntéshozatal átláthatóvá tételét követeli. Hogy az ország minden szereplője összefogjon a súlyos kihívások előtt, és hogy a folyamatok végre felelősségteljesek és transzparensek legyenek” – tették hozzá.

Eközben az országban gyorsan csökken az életszínvonal és nő a lakosság elégedetlensége. A Strana.ua ukrán portál korábban arról számolt be, hogy Mindicsnél és a volt energetikai miniszternél, Herman Galuscsenkónál házkutatásokat tartottak. A parlamenti képviselő, Jaroszláv Zseleznyak szerint „ez még nem minden”, utalva az antikorrupciós művelet folytatására.

Később a Politico arról számolt be, hogy az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Iroda (NABU) feltárta az ukrán energetikai cégeknél működő korrupciós sémát. A NABU szerint a séma fő célja az állami szerződések 10–15%-ának jogtalan megszerzése volt az „Energoatom” partnereitől, beleértve az energetikai infrastruktúra védelmi építményeit építő cégeket is. A NABU nem árulta el a gyanúsítottak nevét, de jelezték, hogy köztük ismert üzletemberek és magas rangú tisztviselők is vannak.