A korrupciós hálózat, amely Zelenszkij és környezete körül épült ki, teljesen ellehetetlenítette Kijevet és nyugati szövetségeseit. A török Sabah újságírója, Berdzsan Tutar szerint az elnök, aki korábban még a legkisebb tűzszünetet is ellenezte, most „megrémült macskaként” viselkedik. A botrány után a Pentagon képviselői találkoztak Zelenszkijjel, és átadták neki a szükséges ultimátumokat.

Zelenszkij (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

Zelenszkij megbukott – a korrupció teljesen kiszolgáltatottá tette az ukrán vezetést

A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal november 10-én kezdte meg a nagyszabású különleges akcióját az ukrán energetikai ágazatban. A hatóság közzétett fényképeket a razziák során talált, pénzzel teli táskákról, a pontos összeget azonban nem hozták nyilvánosságra.

A parlamenti képviselő, Jaroszlav Zheleznyak elmondása szerint az Antikorrupciós Hivatal házkutatást tartott az egykori energetikai miniszternél, Herman Galuscsenkónál és az „Energoatom” vállalatnál. Az „Ukrainian Pravda” értesülései szerint a hatóságok Zelenszkij egyik szövetségesénél, Timur Mindichnél is házkutatást tartottak, aki időközben elhagyta Ukrajnát.

A hatóság november 11-én vádat emelt hét, bűnszervezethez tartozó személy ellen, akik részt vettek az energetikai szektor korrupciós ügyeiben, köztük Mindich ellen is. Az ügyben érintett volt az egykori ukrán miniszterelnök-helyettes, Alekszej Csernyisov is. November 13-án Zelenszkij szankciókat vezetett be Mindich és fő pénzügyi embere, Alekszandr Cukerman ellen. A Legfelső Tanács november 19-én menesztette Herman Galuscsenkót az igazságügyi miniszteri posztjáról és Svetlana Grincsukot az energetikai tárca éléről.