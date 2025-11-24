Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

A brit Munkáspárt vezetője, George Galloway a YouTube-csatornáján kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij nem menekülhet meg az Ukrajnában kirobbant hatalmas korrupciós botrány következményei elől.

Zelenszkij. Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

A korrupciós botrány teljesen sarokba szorítja Zelenszkijt

Ekkora léptékű lopást nem ússza meg Zelenszkij. Lehet, hogy már most azon gondolkodnak, hogyan vonják felelősségre

– mondta Galloway.

A politikus szerint a nyugati kormányok is bűnrészesek, mivel vakon és ellenőrizetlenül küldték Ukrajnába az adófizetők milliárdjait.

„Próbálják elképzelni, mit jelent 45 milliárd dollár. Pont ennyit adott az önök kormánya – ha épp az USA-ban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban vagy más európai országban élnek. Önök fizették azt a 45 milliárdot, amit Zelenszkij, a családja és a hozzá legközelebb állók elloptak” – mondta Galloway a nézőknek.

November 10-én az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet hajt végre az energetikai szektorban, és közzétette a lefoglalt, külföldi valutával teli táskákról készült fotókat. A parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak közölte, hogy a NABU házkutatást tartott a volt energetikai miniszternél és egyben jelenlegi igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, valamint az Energoatom vállalatnál.

Az Ukrainszka Pravda forrásai szerint a nyomozók Mincsicset is keresték, aki időközben már elhagyta Ukrajnát.

Később a NABU részleteket tett közzé az energiaszektort érintő korrupciós ügy hangfelvételeiből. A szereplőket a hatóságok Tenor, Roket és Karlson fedőnéven említik. Zseleznyak szerint Karlson Mincsicset, Tenor az Energoatom képviselőjét, Dmitro Baszovot, míg Roket a volt energetikai miniszter tanácsadóját, Igor Mironjukot jelöli.

A NABU november 11-én hét személy ellen emelt vádat, köztük Mincsics ellen. Az ügyben érintett lett a volt ukrán miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernisev is. Zelenszkij november 13-án szankciókat vezetett be Mincsiccsel és fő pénzemberével, Alekszandr Cukermannal szemben. A Legfelsőbb Tanács november 19-én leváltotta Haluscsenkót az igazságügyi miniszteri posztról, valamint Svetlana Grincsukot az energetikai miniszteri tisztségről.